Chi è Giusy Buscemi? Tutto sull'attrice protagonista di “Un passo dal cielo”

Giovedì 9 gennaio 2025 è andata in onda la prima puntata dell’ottava stagione di “Un passo dal cielo”, che continuerà per sei appuntamenti in prima serata su Rai 1. Nella fiction Giusy Buscemi veste i panni della poliziotta Manuela Nappi.

Si preannuncia un 2025 di successo iniziato nel segno positivo per l’attrice, che proprio in questi giorni abbiamo visto anche nel cast della miniserie “Leopardi - Il poeta dell’infinito” diretta da Sergio Rubini, andata in onda il 7 e 8 gennaio. Giusy Buscemi è la nobildonna Fanny, in seguito passata alle cronache con il cognome del futuro marito, Targioni Tozzetti, una delle donne più belle di Firenze e animatrice del salotto culturale di via Ghibellina, grande amore non corrisposto di Giacomo Leopardi.

Chi è Giusy Buscemi?

Giuseppina Buscemi nasce il 13 aprile 1993 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Cresce a Menfi, dove frequenta il Liceo Scientifico prima di partire per Roma. Nella capitale si iscriverà presso l’Università degli Studi “La Sapienza” al DAMS, Discipline Arte Musica e Spettacolo, della Facoltà di Lettere e Filosofia, dove si laurea nel 2023.

Il 10 settembre 2012 vince Miss Italia, ottenendo anche la fascia “Gli occhi di Enzo”, dedicata allo storico patron del concorso Enzo Mirigliani, scomparso nel 2011. Al 2011 risale anche il suo debutto cinematografico, con il film “Baci salati”, di Antonio Zeta, che verrà presentato al Taormina Film Fest.

Nel 2014 Giusy Buscemi è Assuntina Cecchini nella nona stagione della serie televisiva “Don Matteo”: è l’inizio di un grande successo, che si riconferma con la partecipazione a serie di successo, quale “Il paradiso delle signore” e “Doc – Nelle tue mani”.

Nella fortunata serie televisiva “Il paradiso delle signore”, in onda dal 2015, l’attrice interpreta Teresa Iorio, donna dal temperamento coraggioso, pronta a sfidare la rigidità delle convenzioni sociali dell’epoca per conquistare l’indipendenza.

Nel 2015 appare nella terza stagione di “Un passo dal cielo”, dove il pubblico continua a seguirla fino a oggi. Tra le vette innevate delle Dolomiti, Giusy Buscemi presta il volto a un’altra donna forte, la poliziotta Manuela Nappi. Fra le emozioni che promette “Un passo dal cielo 8” c’è il legame fra legame tra Manuela e Nathan. I due appartengono a mondi diversi, ma sarà Manuela-Giusy a farlo riflettere sul senso dell’amore e il valore della fiducia.

Giusy Buscemi: il marito e la famiglia

Nel 2017 viene celebrato dopo tre anni di fidanzamento il matrimonio fra Giusy Buscemi e il regista Jan Michelini, conosciuto in occasione di una cena e ritrovato sul set di “Don Matteo”. Oggi la coppia ha tre figli, nati rispettivamente nel 2018, 2019 e 2022. L’attrice nel corso di un’intervista ha dichiarato che il numero perfetto sarebbe… 8!

Al momento la Buscemi non esita a buttarsi in nuovi progetti. Nello scorso gennaio 2024 ha acquisito la qualifica di ”imprenditrice agricola professionale”, seguendo le orme del padre. Insieme al marito oggi ama piantare alberi e progetta l’apertura di un agriturismo nelle campagne della sua bellissima Sicilia.