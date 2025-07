Rolex rubati a Keanu Reeves riemergono in Cile: tra loro un pezzo da John Wick

Roma, 30 luglio 2025 – Ci sono storie che sembrano uscite da una sceneggiatura hollywoodiana, e quella degli orologi rubati a Keanu Reeves sembra una di quelle. A distanza di un anno dal furto milionario avvenuto nella sua villa di Los Angeles, i sei Rolex spariti nel nulla sono riemersi a Santiago del Cile. La polizia investigativa cilena li ha ritrovati durante una perquisizione a fine 2024, restituendoli all’ambasciata statunitense. Tra questi, uno Submariner inciso con una dedica speciale: “John Wick 4”, il titolo cult che ha consacrato ancora una volta uno dei volti più amati del cinema action. L’orologio non era un semplice accessorio di lusso, ma uno dei doni personali che Keanu è solito fare ai collaboratori più stretti, come segno di gratitudine al termine delle riprese.

Una gang tra Cile, Argentina e Stati Uniti

Dietro al colpo da film c’era un’organizzazione criminale internazionale. Gli orologi erano in possesso di un 21enne cileno già condannato per furti con violenza e intimidazione. Faceva parte di una banda composta da otto persone, operativa tra il Sud America e l’estero. Un altro membro del gruppo si trova attualmente detenuto in Argentina, mentre secondo la procuratrice cilena, Claudia Barraza, il furto vero e proprio sarebbe stato messo a segno da complici statunitensi, che poi hanno fatto arrivare illegalmente il bottino in Cile. Gli orologi sono stati riconosciuti un mese fa dall'attore e fanno parte di un consistente bottino che era stato rubato dalla sua residenza nel dicembre 2023.

Perché Keanu è (sempre) l’uomo più amato di Hollywood

Cosa c’è di tanto speciale in quegli orologi da farne notizia internazionale? Semplice: dietro ogni Rolex c’è Keanu Reeves. Non solo un’icona del cinema, ma una leggenda vivente della gentilezza. L’attore ha regalato moto Harley-Davidson agli stuntmen di Matrix Reloaded, ha rinunciato a milioni pur di recitare con Al Pacino e Gene Hackman, ha aiutato sconosciuti rimasti a terra dopo un volo cancellato, e nel 2022 si è presentato (senza invito) al matrimonio di due fan nel Northamptonshire. Durante le riprese di John Wick 4, non ha esitato a dare una mano dietro le quinte, portando casse e attrezzature come un qualunque membro della crew. Il valore dei sei Rolex recuperati sfiora i 124mila dollari, ma il colpo complessivo nella villa dell’attore californiano era ben più ingente: si parla di un bottino da 7 milioni di dollari.