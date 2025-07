Rebecca Baby, la cantante dei Lulu Van Trapp a seno nudo dopo l’aggressione sessuale al concerto: “La mia ribellione”

“Resterò così fino a che non sarà normale essere così”. Semplicemente una donna a seno nudo. “Resterò così fino a che non sarò completamente desessualizzato stare così. Guarderete il mio seno fino alla fine del concerto”. Dopo un po’, pubblico, fan sotto il palco, “vedrete che non vi ricorderà più il sesso. E sarà fantastico. Grazie per il sostegno”. Le luci del concerto tendono al verde acido, il video su TikTok ha migliaia di visualizzazioni. Rebecca Baby, la cantante della rock band francese Lulu Van Trapp, è al microfono in jeans e maglietta. La sua non è una provocazione, forse è una lezione: ma soprattutto è una reazione. La reazione a un palpeggiamento subito durante lo show. La risposta alla molestia è la nuda verità: “Dopo un po’, vedrete, non ci farete più caso”.

Rebecca Baby dei Lulu Van Trapp

Non è la Saint-Tropez di Brigitte Bardot, non sono gli anni Sessanta. E’ il festival Le Cri de la Goutte di Chézery-Forens, Francia. Lo scandalo, anzi, le scandale è qui. “Mi sono sentita subito in pericolo”, ha scritto Rebecca Baby in una storia su Instagram (piattaforma social che poi ha cancellato il post di denuncia). “C'erano solo ragazzi super eccitati, mi hanno afferrata, uno di loro mi ha preso il braccio e non voleva lasciarmi andare. E mentre avevo una mano che teneva il microfono e l'altra tenuta da questo ragazzo, un altro mi ha afferrato il seno. Un gesto ridicolo, così veloce, disgustoso. Abbiamo fermato tutto. Mi ero già lanciata completamente nuda tra la folla e questo non era successo. La prova che non ha nulla a che fare con quello che indosso”.

I fatti. La cantante scende nel pit per cantare in mezzo al pubblico una delle canzoni dei Lulu Van Trapp; un ragazzo le afferra un braccio, un altro le stringe il seno. "Negli oltre dieci anni in cui sono stata sul palco – ha scritto la cantante – questa è la prima volta che mi succede una cosa del genere" . Torna sul palco e Rebecca Baby offre una scelta al suo pubblico: “O interrompo il concerto e tutti perdono, soprattutto io, oppure continuo. Oppure trasformo la mia aggressività nella sua vergogna, nella nostra forza. Oppure cambiamo la narrazione”, continua il post social.

Spinta dall'istinto, la rocker si mette in topless e continua l’esibizione. “Tremo, galleggio, ma l'istinto di alzarmi in piedi e di mettere questo atto sotto i riflettori è più forte di qualsiasi cosa. Il mio coraggio, la sua vergogna”. E ancora: “Mi sono spogliata nuda in quanto donna femminista, non per esibirmi. Sono così felice che il palco sia ancora uno spazio sicuro e libero per esprimersi, ma dobbiamo impegnarci per garantire che anche i pit e il mondo del rock siano sicuri. Siamo molto indietro su questo tema, anche se fondamentalmente rappresentiamo una musica liberatoria. Vi prometto che questa sarà la priorità durante i nostri concerti”.