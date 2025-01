‘Un passo dal cielo 8’, anticipazioni prima puntata

Stasera 9 gennaio 2025 torna su Rai 1 la serie tv "Un passo dal cielo", fra le fiction italiane più amate. Ambientata nel maestoso scenario delle Dolomiti, “Un passo dal cielo 8”, attraverso sei nuovi episodi, toccherà la sensibile questione relativa ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia del pianeta, pronta a tenere il pubblico incollato allo schermo fra un omicidio, le indagini e le ombre misteriose del passato.

“Un passo dal cielo 8”: le anticipazioni della prima puntata

"Un passo dal cielo", giunta all’ottava stagione, segue le vicende di un gruppo di personaggi che vive e lavora nella comunità di San Candido, in Alto Adige. Al centro della storia ci sono i protagonisti legati al corpo della Guardia Forestale, impegnati a proteggere il territorio e risolvere misteri.

Come si apre la prima puntata dell'ottava stagione di “Un passo dal cielo”? Il corpo di una donna viene ritrovato in un bosco nelle vicinanze di San Vito di Cadore. La vittima è Sara Fontolan, ex ricercatrice della Origin GeoEngineering. I sospetti in una fase iniziale si concentreranno su Marco Rho, pastore accusato di stalking dalla vittima, tuttavia il caso dimostrerà di essere ben più complesso. Fra gli scienziati coinvolti nelle indagini spicca Stephen Anderssen, fondatore di un'organizzazione per la difesa dei ghiacciai, nuovo personaggio della serie interpretato da Raz Degan. Anderssen è un ricercatore idealista che sogna di salvare un ghiacciaio minacciato. Nel suo team ci sono personaggi come Anna, giovane dallo spirito indomito che potrebbe rappresentare una nuova sfida emotiva per Nathan.

Cosa aspettarsi dai nuovi episodi?

Fra novità e punti fermi, la nuova stagione della serie tv promette ancora avventura, misteri e sentimenti ad alta quota. I fratelli Nappi, Vincenzo (Enrico Ianniello) e Manuela (Giusy Buscemi), formano ormai un duo affiatato nelle indagini. Vincenzo, vicequestore abile e generoso, ha piena fiducia nelle capacità di Manuela, che ha sviluppato un talento particolare nello studio della prossemica, diventando un elemento fondamentale per la squadra. Nonostante le sue competenze aprano interessanti possibilità al di fuori di San Vito di Cadore, Manuela si sente legata alle montagne che considera casa, al fratello Vincenzo e a Nathan (Marco Rossetti).

Nathan, cresciuto a contatto con la natura dopo essere stato trovato nel bosco da due antropologi, ha imparato a fidarsi di alcune persone grazie a Manuela e Vincenzo. Manuela desidera che Nathan le chieda di restare a San Vito, ma lui potrebbe avere bisogno di affrontare il proprio passato prima di prendere una decisione.

Nel frattempo, Vincenzo e Carolina affrontano nuove prove familiari, tra l’arrivo della loro terzogenita Nina, il vivace zio Nino, interpretato da Nino Frassica, e la crescita inaspettata di Paolino. Vincenzo, per la prima volta, vivrà un evento che lo costringerà a vedere la montagna da una prospettiva completamente diversa, consolidando il legame con il territorio e la comunità.

Il cast

In passato alcune presenze celebri di “Un passo dal cielo” hanno visto le interpretazioni di Terence Hill, fino alla terza stagione, e Daniele Liotti, presente nella serie dalla quarta alla sesta stagione. Nel 2025 “Un passo dal cielo 8” conferma il cast dell’ultima stagione, con Giusy Buscemi nel ruolo di Manuela Nappi, protagonista dalla settima stagione, oltre a Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi); Marco Rossetti è Nathan Sartor, Serena Iansiti veste i panni di Carolina Volpi, mentre Gianmarco Pozzoli è Huber Fabbricetti. Fra le new entry troviamo Raz Degan nel ruolo di Stephen Anderssen, Alberti Malanchino, che interpreterà Gabriele Verardi, oltre a Alice Arcuri (Laura Sostegni). Inoltre, a sorpresa, torneremo a sorridere con Nino Frassica, che in “Un passo dal cielo 8” sarà zio Nino.

“Un passo dal cielo 8”: quante puntate?

Le puntate previste dalla stagione 8 della serie sono sei: una a settimana a partire da giovedì 9 gennaio 2025. Il 13 febbraio, giorno in cui dovrebbe andare in onda il finale, è prevista la terza serata del Festival di Sanremo, perciò l’ultima puntata di “Un passo dal cielo 8” potrebbe andare in onda il 20 febbraio.

Dove vedere “Un passo dal cielo 8”

La stagione 8 della fiction, che intreccia le vicende personali dei protagonisti a una riflessione sulla necessità di salvaguardia della natura, andrà in onda su Rai 1 ogni giovedì sera in prima serata, alle 21:30. Inoltre, è disponibile su Rai Play.