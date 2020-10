Un team di ricercatori della University of Bristol ha recentemente utilizzato Spot, il cane robotico targato Boston Dynamics, per verificare i livelli di radiazioni nella "zona di esclusione" del disastro nucleare di Chernobyl, in Ucraina. Il robot è stato accompagnato nella sua missione da alcuni droni volanti, che lo hanno aiutato a costruire una mappa della distribuzione degli isotopi radioattivi.



I test sono stati condotti in un'area di 10 chilometri quadrati che include la cosiddetta Foresta Rossa, la pineta che circondava la centrale e che a seguito del fallout radioattivo virò il suo colore da verde a rosso. A distanza di oltre 30 anni dall'esplosione del reattore 4, verificatosi la mattina del 26 aprile 1986, questa zona rimane una delle più contaminate al mondo, con elevate dosi di radioattività concentrate soprattutto nel suolo.







Grazie alla sua capacità di muoversi in modo agile e autonomo anche sui terreni accidentati, Spot (prima noto come SpotMini) ha permesso di individuare i punti in cui l'inquinamento radioattivo è più concentrato, senza rischi per i ricercatori, che hanno potuto seguire le operazione da una distanza di sicurezza. Al momento non si conoscono ancora i dettagli emersi dal monitoraggio, ma le informazioni raccolte saranno utili per aggiornare i modelli di diffusione degli isotopi radioattivi anche alla luce degli incendi della scorsa primavera.



L'esperimento è inoltre servito per testare le prestazioni di Spot, la cui destrezza e versatilità (è anche capace di ballare) sembrano ben adattarsi all'impiego in zone pericolose o comunque di difficile accesso per gli esseri umani. Dopo un lungo processo di perfezionamento, l'automa di Boston Dynamics è stato lanciato sul mercato alla fine del 2019: il suo prezzo è di 75 mila dollari.

