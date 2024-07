Checco Zalone si separa dalla compagna Mariangela Eboli dopo 19 anni insieme

Roma, 11 luglio 2024 – Estate stagione di matrimoni, ma anche di coppie che scoppiano. Così dopo Wanda Nara e Mauro Icardi, voci di separazione circolano anche per Checco Zalone e la sua storica compagna Mariangela Eboli. A lanciare la bomba è Dagospia, raccontando che il comico e showman sia stato avvistato nello studio di un avvocato a Roma per avviare le pratiche di fine rapporto.

Luca Pasquale Medici (questo il vero nome dell'attore e regista pugliese) e Mariangela Eboli stanno insieme da 19 anni e hanno due figlie (Gaia nata nel 2013 e Greta nel 2017), sebbene non si siano mai sposati. In numerose interviste Zalone ha raccontato di averla incontrata in una pizzeria, dove si esibiva come cantante di piano bar, chiedendole di collaborare. L’unione professionale si è quindi trasformata in amore e i due non si sono più lasciati. Almeno fino a questo momento. Anche se – ricorda sempre Dagospia – da qualche tempo circolassero insistenti rumors di una crisi.

In realtà di Mariangela Eboli si sa ben poco, se non che è nata a Triggiano (Bari) e che è una persona molto riservata. Tuttavia ha partecipato come comparsa a due film del compagno: 'Cado dalle nubi' e 'Che bella giornata', entrambi campioni di incassi al botteghino.