Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi: la coppia verso il divorzio

Wanda Nara e Mauro Icardi, nuovo capitolo della saga del loro matrimonio. Questa volta potrebbe - i dubbi sono all'ordine del giorno - andare in scena l'atto finale. La showgirl e il calciatore starebbero infatti per separarsi legalmente e definitivamente.

Non si tratterebbe, quindi, di uno dei tanti momenti di difficoltà che la coppia sta vivendo negli ultimi anni, ma di un vero e proprio termine del rapporto.

Tutto, chiaramente, sotto l'attento occhio di telecamere e social network. "Mi sono separata, per motivi personali e di salute ci ho riprovato ma non ha funzionato" ha spiegato Wanda Nara, aggiungendo che fornirà ulteriori dettagli sulla separazione prossimamente. Insomma, non certo quello che si intende con il concetto di privacy. Wanda Nara era stata al centro delle cronache alcuni mesi fa dopo la scoperta di essere affetta da leucemia mieloide cronica. Nonostante la malattia, la showgirl argentina ha partecipato e vinto la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle insieme al ballerino Pasquale La Rocca.

Ora ecco che Wanda Nara e Mauro Icardi tornano a far parlare il gossip, più che le rispettive carriere professionali. Quali possono essere le motivazioni alla base dell'imminente divorzio fra Mauro Icardi e Wanda Nara non è dato saperlo, l'ipotesi che circola in maniera più insistente da tempo è quella di un tradimento da parte dell'attaccante del Galatasaray.