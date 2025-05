Bruce Springsteen contro Trump: “L’America che amo è nelle mani di un’amministrazione corrotta”

Roma, 15 maggio 2025 – Quello che è arrivato dal palco di Manchester, in occasione della prima data del suo tour europeo ‘Land of Hope and Dreams’, è stato un attacco frontale, senza ‘se’ e senza ‘ma’. Bruce Springsteen ha pronunciato parole durissime nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e della sua amministrazione. Ecco cosa ha detto.

“Siamo nelle mani di corrotti, incompetenti e incapaci”

“La E Street Band è qui stasera per invocare il potere giusto dell'arte, della musica, del rock and roll, in tempi pericolosi”, ha detto il Boss al pubblico di Manchester subito dopo essere salito sul palco. Ma questo è stato solo l’inizio. “La mia patria, l'America che amo, l'America di cui ho scritto, e che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, è attualmente nelle mani di un'amministrazione corrotta, incompetente e traditrice”. E ancora: “Stasera, chiediamo a tutti coloro che credono nella democrazia e nel meglio della nostra esperienza americana di alzarsi con noi, di Questa è la terra delle speranze e dei sogni" ha concluso citando il titolo del suo ultimo successo.

Rock e politica si sono mescolati sul palco

D’altronde, Springsteen non ha mai cercato di nascondere il proprio disprezzo per il presidente Trump, ma questa è probabilmente la sua denuncia più forte espressa fino ad oggi. Per rafforzare il suo messaggio, dopo aver eseguito seguito ‘Land of Hope and Dreams’ ha scelto di mettere in scaletta ‘Death to My Hometown’, un brano del 2012 tratto dall’album ‘Wrecking Ball’ che parla di come l’avidità delle multinazionali abbia contribuito alla grande recessione del 2007. Dopo le date di Manchester, il tour del rocker si sposterà in Francia toccando Lille e Marsiglia e poi sbarcherà anche in Italia con una doppia data allo stadio di San Siro a Milano prevista per il 30 giugno e per il 3 luglio prossimo.