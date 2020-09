Roma, 28 settembre 2020 - Da quando il 28 agosto 2020 l'attore Chadwick Boseman ('Black Panther') è morto a soli 43 anni, il mondo dello showbiz non smette di cantarne le lodi. Ultima in ordine di tempo è Sienna Miller, che ha recitato insieme a lui in occasione del film thriller 'City of Crime' (2019): in un'intervista rilasciata al magazine inglese Empire, l'attrice ha rivelato che Boseman si impuntò perché fosse pagata una cifra più alta di quella prevista, arrivando a tagliare una parte del proprio compenso affinché il salario della collega fosse aumentato. Un tema attualissimo, quello della parità salariale fra donne e uomini, e un comportamento, quello di Boseman, decisamente raro.

Chadwick Boseman e Sienna Miller

Chadwick Boseman contattò Sienna Miller in qualità di co-produttore e protagonista di 'City of Crime', storia di un detective di polizia che, insieme a una agente della narcotici, inizia una complessa caccia a due reduci di guerra accusati di avere ucciso dei poliziotti e a loro insaputa al centro di una storia di corruzione molto più grande. Secondo quanto dichiarato a Empire da Miller: "Non sapevo se raccontare o meno questa storia, e fino a oggi non l'avevo fatto. Ma ho deciso di parlare perché è una testimonianza di chi fosse. Stiamo parlando di un film piuttosto costoso e, pur sapendo che a Hollywood è normale una disparità di compensi fra donne e uomini, ho chiesto comunque una cifra che i produttori non volevano concedermi. Siccome non ero sicura di volere tornare a lavorare nel cinema, ho detto che avrei accettato solamente se pagata il giusto. E Chadwick ha deciso di ridurre il proprio compenso affinché io ottenessi ciò che avevo chiesto. Mi disse che sarei stata pagata quanto meritavo di essere pagata".



Sienna Miller sostiene che la generosità e il supporto di Boseman non avevano precedenti, per l'industria del cinema: "È stata una delle cose più sbalorditive che abbia mai sperimentato. Normalmente è qualcosa che non sarebbe accaduto. Non riesco a immaginare un altro uomo del settore capace di altrettanta gentilezza e rispetto. Ho raccontato cos'era successo a ogni attore maschio mio amico e la reazione è sempre stata di imbarazzato silenzio: credo siano tornati tutti a casa, si siano seduti comodi e ci abbiano ragionato sopra per un pezzo. E il comportamento di Chadwick non aveva niente a che fare con il mettersi in mostra, per lui era naturale che i compensi fossero commisurati al contributo fornito".

Per ripassare, ecco il trailer di 'City of Crime'