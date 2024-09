Brian May (Queen) e il principio d’ictus: “Avevo il braccio paralizzato ma ora sto bene e posso suonare”

Roma, 4 settembre 2024 – La confidenza sui social a una platea di oltre 3 milioni di follower. Lo sguardo sereno e il tono pacato, pur ammettendo di essersi un “pochino spaventato”. Così Brian May, 77enne leggenda dei Queen, ha rivelato oggi ai fan di aver avuto un episodio ischemico "minore", meno di un ictus, ma di essere in via di ripresa e già un grado di suonare nuovamente l'amata chitarra.

"Sono qui per darvi prima di tutto una notizia, credo. La buona notizia è che riesco a suonare la chitarra dopo quanto accaduto negli ultimi giorni”. Il riferimento è a quello che May stesso definisce “piccolo ictus”. “All'improvviso, da un momento all'altro, ho perso il controllo di questo braccio", ha raccontato sir Brian, indicando il braccio sinistro e aggiungendo con perfetto understatement inglese: "Devo ammettere che mi sono un pochino spaventato".

Per ora "faccio solo ciò che mi è stato detto di fare, praticamente nulla", scherzato May descrivendo la sua convalescenza a casa, nel sud dell'Inghilterra. Sir Brian ha rivelato di aver trovato il viaggio in ambulanza d’urgenza al Frimley Hospital “molto emozionante”, quindi ha ringraziato i medici e gli infermieri del Surrey Frimley Hospital che lo hanno assistito prestando le “cure più fantastiche”.

“Non volevo dire nulla – conclude il chitarrista dei Queen – perché non volevo trambusto ed eco mediatico intorno a me. Non voglio la compassione, per favore non fatelo perché ingombrerebbe la mia casella di posta elettronica. May è stato autore con Freddie Mercury di gran parte delle hit dei Queen e resta custode dell'eredità della celebre band. Chitarrista iconico nella storia del rock, ha saputo unire per tutta la vita la sua passione per la musica con l'attività scientifica e accademica, ed è anche professore universitario di fisica a riposo. L’anno scorso è stato insignito con il cavalierato britannico e il titolo di “Sir” da re Carlo III.