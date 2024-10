Bob Sinclar e le nonne di Altamura, la danza scatenata davanti al forno che ‘cancella’ Mykonos

Bari, 14 ottobre 2024 – Le nonnine baresi sono state di parola: occhiali stravaganti e movimenti di bacino a ritmo di musica. Ma niente telefoni, con buona pace della Gen Z che a Mykonos, in agosto, aveva fatto arrabbiare Bob Sinclar. Altamura si è trasformata per pochi minuti in una discoteca a cielo aperto. Ma riavvolgiamo il nastro: Graziella Incampo e Teresa Basile (con grande sprint e senso dell’umorismo), di 88 e 86 anni, hanno girato pochi mesi fa un video musicale in risposta all’episodio che ha visto protagonista Sinclar a Mykonos. Ad agosto, al termine di un concerto nell’isola greca il dj francese non è riuscito a trattenere la delusione. ''Io suonavo ma le persone non si muovevano, erano sempre a riprendere con i loro telefoni, erano come morti - le sue parole in quella circostanza -. Un incubo, è stata la peggiore serata della mia intera carriera''.

E così Graziella e Teresa, hanno deciso di ‘rispondere’ ballando sulle note del remix “Far l’amore” di Raffaella Carrà. Nel filmato, finito sui social, si sente una delle due nonnine, tra un movimento di bacino e l’altro, esclamare: ''Bob hai ragione, i giovani stanno tutti con i telefoni. Noi non ce l'abbiamo il cellulare e quando sentiamo la musica balliamo''.

La performance, divenuta virale, non è sfuggita agli occhi e alle orecchie del dj francese. L’artista, in Italia per un breve soggiorno al sud, ha fatto tappa ad Altamura per godersi il sole, la compagnia e il pane che prende il nome dalla cittadina barese. Sinclar ha colto l’occasione per incontrare e coinvolgere le due nonne social e il vicinato in un dj set parecchio insolito, sotto un arco storico della città e davanti al forno “Antico forno Santa Caterina”. Come nel video, le ballerine si sono lasciate andare, libere da telefoni, in una danza senza freni. Benedetta 'Love generation’.