Belen Rodriguez, gossip sui tradimenti: messaggio a Stefano De Martino?

Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino? Il gossip impazza, i pettegolezzi su questo tema sono all'ordine del giorno. E non certo da oggi. Le teorie secondo le quali sarebbero stati i numerosi tradimenti del ballerino e conduttore a far naufragare ogni tentativo di riconciliazione con la showgirl argentina sono diffuse ormai da tempo. Senza alcun fondamento ufficiale, va detto.

Ora ecco che, come avviene dopo ogni nuova rottura della coppia, queste voci si riaffacciano prepotentemente. Ad alimentare i sospetti sarebbero una story e un video pubblicati su Instagram proprio da Belen Rodriguez. Nella prima la showgirl si tocca la testa, nel secondo invece sono raffigurati dei cervi.

Quale possa essere il significato di questo accostamento è difficile da dire, anche perché la realtà dipinta dai social network spesso non è quella dei fatti concreti e quotidiani. C'è chi in questi post e stories ha visto un chiaro attacco nei confronti di Stefano De Martino. Anche perché hanno riscosso il like di Emma Marrone, ex dello stesso ballerino e tradita a propria volta da lui. Una sorta di alleanza fra donne tradite? Il dato di fatto è che comunque la cantante è ormai passata ben oltre quella storia.

Insomma, un vero intrigo a mezzo social. Che peraltro non sembra destinato a risolversi entro breve. Così come non sembra ad oggi avere gittata molto lunga il nuovo "amore" fra Belen Rodriguez e l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Che possa esserci già stato un raffreddamento fra i due? Probabile, a questo punto, che qualcosa possa emergere nelle prossime settimane. Rigorosamente attraverso i social network.