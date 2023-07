Chi è Elio Lorenzoni, nuova fiamma di Belen Rodriguez: è davvero finita con Stefano De Martino?

Chi è Elio Lorenzoni? L'uomo immortalato mentre bacia Belen Rodriguez, risponderanno i gossippari più informati. Già. Ma riavvolgiamo il nastro di una vicenda che appare alquanto intricata.

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Chiamarlo così sarebbe eccessivo, visto che pare che la liaison con Elio Lorenzoni sia iniziata da poche settimane. Quello che appare certo, perlomeno stando alle foto pubblicate dal settimanale 'Chi', è che fra la showgirl argentina e Stefano De Martino sia finita. Di nuovo. Per l'ennesima volta. Praticamente una non notizia, visto che ormai le porte del loro rapporto sono più girevoli di quelle delle squadre di Serie A durante il calciomercato.

Da cosa si capisce che è finita fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Dalle foto social cancellate? Dal fatto che i due non indossino più la fede nuziale? No, dal fatto che lei ha baciato un altro. "Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me": ecco, la canzone 'Mon amour' con la quale Annalisa sta spopolando in questa torrida estate rende l'idea di quanto questi siano giorni complicati in casa Rodriguez.

Ironia a parte, i fan si interrogano: chi è Elio Lorenzoni? Non fa parte del mondo dello spettacolo. E' un imprenditore bresciano, la cui famiglia opera nel settore delle due ruote. L'azienda di famiglia, del quale Elio Lorenzoni è ai vertici, si occupa di fornire componenti per i mezzi a due ruote. Per il momento Lorenzoni, laureato in Economia e Amministrazione aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, non sembra particolarmente avvezzo all’utilizzo dei social network nè molto vicino allo showbiz. Non lo era, però, neppure Antonino Spinalbese. E invece poi è stato fra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Chissà se e come proseguirà il flirt fra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni.