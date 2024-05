Chi è Linda Caridi, nel cast di ‘Sei fratelli’

È da poco uscito al cinema ‘Sei fratelli’ diretto da Simone Godano. Si tratta di un film corale con protagonisti, come suggerisce il titolo della pellicola, i fratelli Marco, Guido, Leo, Gaelle e Mattia – con madri diverse e lo stesso padre, Manfredi Alicante, che però si suicida. Alla sua morte improvvisa i fratelli scoprono di avere anche una sorella, Luisa.

Trama

I sei si riuniscono per la prima volta tutti insieme in una casa appartenuta a Manfredi a Bordeaux. Diventare una famiglia unita, però, non sarà così semplice, nonostante i buoni intenti iniziali. Nel cast di ‘Sei fratelli’ c’è anche l’attrice Lidia Caridi nei panni di un personaggio di nome Giorgia: quest’ultima è la moglie di Marco, interpretato da Riccardo Scamarcio. Altri interpreti della commedia di Godano sono Adriano Giannini, Valentina Bellè, Gabriel Montesi. “I legami più forti sono anche i più fragili”, è scritto nel trailer.

Origini

Lidia Caridi è nata a Milano nel 1988. Festeggia il compleanno l’11 aprile. Ha radici anche in Sicilia e in Calabria. Nel 2011 ha ottenuto il diploma presso la Scuola Paolo Grassi di arte drammatica nel capoluogo lombardo. Nel 2016, insieme a giovani diplomati della Paolo Grassi, ha fondato la compagnia teatrale The Baby Walk, che ha ricevuto vari riconoscimenti.

Carriera

Caridi ha alle spalle varie collaborazioni con importanti teatri come la Tosse di Genova e il Due di Parma, ma anche con realtà quali Fonderia Mercury di Milano e RSI (Radiotelevisione Svizzera Italiana). Ha esordito al cinema nel 2010 ne ‘La banda dei babbi Natale’ con Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2015 è stata la protagonista del film ‘Antonia’ di Ferdinando Cito Filomarino, sulla figura della poetessa milanese Antonia Pozzi. In ‘Lea’, film per il piccolo schermo di Marco Tullio Giordana, dedicato a Lea Garofalo, ha interpretato Denise, figlia della vittima di mafia.

Cinema e tv

Successivamente, sul grande schermo abbiamo visto Caridi in ‘Nome di donna’, ‘Ricordi?’, ‘Mamma + mamma’, ‘Lacci’, ‘Supereroi’, ‘Diabolik - Ginko all'attacco!’, ‘L'ultima notte di Amore’ (per cui ha vinto il Ciak d’oro come migliore attrice). Altri suoi lavori in televisione, invece, sono stati ‘Felicia Impastato’, ‘Donne’, ‘Storia di Nilde’, ‘Il cacciatore’. Di recente Linda ha preso parte alla serie ‘Supersex’ su Netflix incentrata su Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi. Nel 2024 per ‘L'ultima notte di Amore’ è stata anche tra le candidate come migliore attrice ai David di Donatello (poi vinto da Paola Cortellesi).