Tutti i fidanzati di Belen: da Marco Borriello e Stefano De Martino a Elio Lorenzoni. Nuovo amore o flirt estivo?

Belen Rodriguez ha un nuovo amore: è Elio Lorenzoni. L'imprenditore bresciano, 34 anni, è stato recentemente avvistato in atteggiamenti abbastanza inequivocabili con la showgirl argentina alla festa di compleanno del di lei quasi cognato, ovvero Ignazio Moser. Vero amore o flirt che durerà una sola estate? Solo il tempo potrà dirlo.

Marco Borriello

Belen Rodriguez e Marco Borriello: la coppia dei sogni. Calciatore molto noto lui, modella da poco arrivata dall'Argentina e ancora semisconosciuta lei. Lo stesso Borriello l'ha definita "La relazione più importante della mia vita". I due si conoscono nel 2004 al Billionaire in Sardegna, dove la giovane argentina lavora come ragazza immagine. E' un colpo di fulmine. All'inizio sembra la classica storia d'amore da copertina fra il bel calciatore e la bella modella, ma ben presto si capisce che è amore. Ma dopo quattro anni la storia finisce.

Fabrizio Corona

E' il 2009 quando Belen Rodriguez incontra un Fabrizio Corona ancora non tormentato da demoni interiori e vicende giudiziarie. Le copertine sono tutte per loro. Con il senno di poi, lei è sembrata l'unica in grado di dargli la serenità di cui aveva bisogno. La loro storia dura tre anni. Nel 2012 le loro strade si separano.

Stefano De Martino, il matrimonio e Santiago

Se per Marco Borriello Belen Rodriguez è stata l'amore della vita, per la showgirl argentina si può dire che l'uomo più importante è stato senza dubbio Stefano De Martino. I due si conoscono nel 2012 in occasione del talent show Amici, dove lui era tornato da ballerino professionista. De Martino aveva partecipato ad Amici come concorrente e lì aveva conosciuto quella che sarebbe poi stata la sua fidanzata fino all'incontro con Belen Rodriguez, ovvero Emma Marrone. Che proprio nel 2009 aveva vinto il talent show di Maria De Filippi. Un amore travolgente ma anche discusso, quello fra il ballerino e la showgirl. Visto anche che di mezzo c'era proprio Emma Marrone. Nel 2013 arriva il matrimonio fra Belen e Stefano e nello stesso anno nasce anche il loro figlio Santiago. La loro unione finisce però nel 2015, si rinsalda nel 2019, finisce di nuovo nel 2020, per poi concludersi di nuovo, riprendere e finire ancora pochi giorni fa. Chissà se in maniera definitiva.

Andrea Iannone

Nel 2016 la sudamericana torna in pista. Nel vero senso del termine, visto che proprio quell'anno comincia la sua relazione con il motociclista Andrea Iannone. La loro relazione non convince mai del tutto il pubblico. Nel 2018 arriva la separazione.

Antonino Spinalbese e Luna Marì

Nel 2020 un volto del tutto sconosciuto al grande pubblico si affianca a quello della showgirl: è quello dell'hair stylist Antonino Spinalbese. Una passione travolgente, una fiamma che brucia nel giro di pochi mesi. Ma che lascia ai due un grande regalo: la figlia Luna Marì. La relazione fra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez dura poco meno di un anno. I due si separano nel 2021.