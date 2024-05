Ascolti tv, l’Isola dei Famosi scende ancora ma non rischia la chiusura anticipata

Isola dei Famosi sempre più in basso. Gli ascolti tv dei programmi di prima serata di domenica 19 maggio parlano chiaro: il surviving show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5 non sta dando i frutti sperati e questo è innegabile. Al di là delle affermazioni di gioia e giubilo che i vertici Mediaset sicuramente esprimeranno a fine stagione, è innegabile che gli ascolti del programma siano decisamente deludenti.

Quello dell'Isola dei Famosi 2024 avrebbe dovuto rappresentare il nuovo corso del programma, un corso che avrebbe dovuto puntare sulla qualità, su idee nuove, su stili di conduzione diversi e su un tasso di trash decisamente più basso rispetto al passato. Tasso di trash che è comunque rimasto abbastanza invariato anche in questa "nuova era".

E non ha sortito gli effetti sperati neppure lo spostamento dell'Isola dei Famosi all'interno del palinsesto Mediaset: anziché andare in onda oggi ovvero lunedì 20, il programma è stato collocato nella serata di ieri cioè domenica 19 maggio. Con risultati disastrosi: il surviving show di Canale 5 è sceso - e non era mai successo prima in questa stagione - sotto i due milioni di telespettatori di media totalizzando 1 milione 972mila spettatori e uno share del 16,2%. Su Raiuno la fiction 'Makari' ha racimolato il 14,7%, ma ben 2 milioni 348mila spettatori. Terzo posto ancora Rai, con Report che ha racconto il 7,6% e un milione 399mila telespettatori di media.

Un risultato che potrebbe far scattare l'ipotesi, ormai ventilata praticamente ogni settimana, di chiusura anticipata del programma. Ipotesi che non troverà accoglimento perché a Mediaset di fatto non conviene chiudere una trasmissione che tutto sommato costa poco e che comunque garantisce risultati sopra il 15% di share ogni settimana.

La finale dell’Isola dei Famosi è però, per fortuna, alle porte. Sono due le date papabili per l’ultimo atto di questa stagione: quella di domenica 2 giugno e quella di martedì 4.