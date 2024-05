Isola dei Famosi 19 maggio: nominati, eliminato e quando va in onda la prossima puntata

Durante la nona puntata dell'Isola dei Famosi a far particolarmente discutere sono state due figure: Valentina Vezzali e Alvina Verecondi Scortecci. La prima è stata oggetto e soggetto di accuse: la ex atleta ha accusato Greta Zuccarello, Samuel Peron e Matilde Brandi di far parte di un gruppo che vorrebbe isolarla ed eliminarla dal gioco, mentre a loro volta alcuni naufraghi hanno puntato il dito contro di lei sostenendo che sia proprio la campionessa olimpica di scherma a fare di tutto per considerarsi vittima del gruppo. La contessa, invece, è stata da più parti accusata di star vivendo l'avventura all'Isola dei famosi come una vacanza più che un gioco nel quale deve darsi da fare anche per il bene del gruppo.

Candidati all'eliminazione dalla scorsa puntata erano Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Artur Dainese, Khady Gueye e Samuel Peron. Il primo ad essere salvato è stato Samuel Peron. Subito dopo è stato aperto un televoto flash fra i quattro concorrenti rimasti. Ad essere eliminata è stata Valentina Vezzali. Che dà il bacio di Giuda a Greta Zuccarello.

Matilde Brandi ha ricevuto durante la serata di domenica 19 maggio una sorpresa: ha potuto incontrare il compagno Francesco. Che ha annunciato in diretta l’intenzione di sposarla.

La prossima puntata del surviving show di Canale 5 andrà in onda mercoledì 22 maggio.

A vincere la prova ricompensa è la squadra blu composta da Edoardo Stoppa, Aras Senol, Greta Zuccarello, Valentina Vezzali e Alvina Verecondi Scortecci. Questi naufraghi possono mangiare delle tagliatelle al ragù.

Khady Gueye vince la possibilità di leggere una lettera scritta dalla madre dopo aver battuto Greta Zuccarello in una nuova prova ricompensa, ma rinuncia per avere in cambio il mantenimento della razione di riso per tutto il gruppo durante la settimana.

Al termine della puntata le due squadre sono state riunite: si torna ad un unico gruppo che vivrà su un’unica playa. La leader del nuovo gruppo è Karina.

Infine spazio alle nomination. I nominati di questa puntata sono Artur Dainese e Greta Zuccarello per il gruppo, per la leader Karina Aras Senol.