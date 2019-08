Roma, 2 agosto 2019 – Tutto pronto per la nuova stagione di Bake Off Italia – Dolci in forno. La settima stagione dello show televisivo di Real Time partirà il prossimo 30 agosto con alla guida la confermata Benedetta Parodi. Al suo fianco ci sarà la giuria, rinnovata in blocco e composta dal ‘re del cioccolato’ Ernest Knam, dalla signora dei dolci Clelia d’Onofrio e dal pasticcere-principe azzurro Damiano Carrara: i tre dovranno scegliere tra i concorrenti il ‘Miglior pasticcere amatoriale d’Italia’.

L’edizione 2019 del cooking show targato BBC, prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia, mantiene il collaudato meccanismo della gara ma introduce una serie di piccole ma significative novità che rinnovano la sfida a colpi di dolci. Si parte dalla location: il famoso tendone si sposta a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore e il set sarà immerso negli anni Cinquanta, in una cittadina americana dove si respirerà familiarità e profumo di ciambellone.

Altra novità i concorrenti: quest’anno saranno 18 (due in più della passata edizione) che si sfideranno a colti di torte e pasticcini. In ogni puntata (14 episodi in tutto) ci saranno tre manche: la prova creativa, nella quale gli aspiranti pasticceri possono sfogare tutta la loro fantasia reinterpretando delle classiche ricette, la prova tecnica durante la quale devono dimostrare abilità e manualità, e la prova a sorpresa. L’esito di ogni prova sarà determinante perché consentirà ai concorrenti di guadagnare importanti vantaggi per le puntate successive.

Sono previste, poi, le esterne ad Alberobello in Puglia, a Vignola in Emilia Romagna e a Disneyland Paris in Francia. Inoltre, in ogni puntata ci sarà un ospite che diventerà a tutti gli effetti il quarto giudice. Nel ruolo di giudici speciali ci saranno, tra gli altri, lo chef Antonino Cannavacciuolo, la food blogger Benedetta Rossi e il cast di ‘Cortesie per gli ospiti’. Dopo aver proclamato il ‘‘Miglior pasticcere amatoriale d’Italia’, l’abbuffata di dolci proseguirà con lo spin off ‘Bake Off Italia – All Stars Battle’, la gara tra i migliori ex concorrenti che sarà guidata da Flavio Montrucchio.



I concorrenti – Nel cast di Bake Off Italia 2019 sono presenti 18 aspiranti pasticceri di tutte le età e provenienti da ogni parte d’Italia. Ecco chi sono.

- Alice Mancini, 19 anni della provincia di Monza e Brianza. È studentessa di scenografia all’Accademia delle Belle Arti e crede che pasticceria e arte siano molto simili perchè le permettono di sfogare la sua creatività;

- Annamaria Renna, 53 anni della provincia di Salerno. La donna in passato ha lavorato nel laboratorio di oreficeria dei genitori e, tra una rifinitura e l’altra, ha sempre coltivato la passione per la pasticceria;

- Antonino Orfanò, 65 anni, pensionato della provincia di Vibo Valentia. Il nonno calabrese, dal carattere grintoso e tenero allo stesso tempo, cucina dolci soprattutto per la nipotina di sette anni;

- Antonio Bonanno, 28 anni, originario della provincia di Catania. È laureato in grafica pubblicitaria e il suo grande amore è la pasticceria dove mette tutta la sua vena creativa;

- Cecilia Pongetti, 37 anni di Porto San Giorgio in provincia di Fermo. È mamma di due bambine e la sua più grande soddisfazione è vedere la gioia negli occhi di chi assaggia i suoi dolci;

- Daniele Baga, 31 anni di Brescia. È un impiegato preciso e metodico che sogna da tempo di essere uno dei concorrenti di ‘Bake Off’;

- Dora Scinocca, 38 anni della provincia di Campobasso. È maestra precaria e aiuta il fratello nel suo caseificio e con i dolci vuole prendersi una rivincita sulla vita;

- Giusy Scalia, 31 anni di Catania. È centralinista, ama ballare la salsa, prendersi cura del terreno che ha comprato sull’Etna e, ovviamente, i dolci;

- Hasnaa Machaar, 28 anni originaria di Casablanca ma vive nel Salernitano. Lavora come operaia e con ‘Bake Off’ vuole ritagliare del tempo per se stessa;

- Mariangela Plebani, 42 anni della provincia di Bergamo. È mamma e casalinga;

- Martina Botticelli, 29 anni, romana. È ingegnere informatico e ha occhi solo per i dolci: a ‘Bake Off’ è pronta a tirar fuori le unghie;

- Martina Russo, 20 anni di Bologna. È al momento disoccupata ma sogna di aprire una pasticceria in stile americano;

- Olena Romaniuk, 30 anni di origini ucraine, vive a Milano. È modella ma vuole trasformare il suo amore per la pasticceria in un lavoro, aprendo una bakery con altre colleghe;

- Riccardo Pagni, 18 anni della provincia di Pistoia. È studente e ha ereditato dal padre cuoco la grande passione per la cucina;

- Roberto Landriscina, 59 anni, milanese. È tecnico elettronico appassionato di viaggi e pasticceria tanto che vorrebbe aprire una bakery a Milano con i suoi due figli;

- Rong Hao Wu, 19 anni di Milano. È cameriere, figlio di un ristoratore, con la passione per l’origami e per i dolci;

- Rosario Cucco, 45 anni della provincia di Palermo. Insegna disegno tecnico alle elementari e ha il pallino per programmi di cucina e cake design;

- Sara Gandini, 31 anni di Varese. È una manager innamorata dei suoi quattro nipoti con un sogno nel cassetto: aprire una pasticceria per bambini.