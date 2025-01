Autentico Hotels. Assegnate le chiavi Michelin a quattro strutture

Autentico Hotels – marchio che raggruppa hotel di lusso e dimore di pregio fortemente integrate nel territorio italiano – celebra un importante riconoscimento conferito a quattro delle sue prestigiose strutture.

Parliamo delle Chiavi Michelin, assegnate a:

Borgo Santandrea (nella foto), rifugio esclusivo sulla costiera amalfitana,

(nella foto), rifugio esclusivo sulla costiera amalfitana, Castel Fragsburg , castello di charme in Alto Adige,

, castello di charme in Alto Adige, Lupaia , perla tra le colline toscane per chi cerca autenticità, relax e comfort

, perla tra le colline toscane per chi cerca autenticità, relax e comfort e all’Hotel Mediterraneo, affacciato sul Golfo di Napoli a Sorrento.

Ogni struttura 5 stelle di Autentico Hotels rappresenta un’esperienza unica dove lusso, comfort e autenticità si fondono per regalare soggiorni indimenticabili in contesti naturali, storici e artistici che si distinguono per i servizi e la massima cura ed attenzione al cliente.

"Siamo orgogliosi di vedere il nostro impegno premiato dalle chiavi Michelin – dichiara il ceo di Autentico Hotels, Mario Cardone – Un traguardo che conferma la nostra filosofia e ci stimola a continuare a innovare ed eccellere nel mondo".