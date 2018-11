© Riproduzione riservata

C'è una forchettina che fa le veci del tridente, nel trailer finale di 'Aquaman', insieme a spettacolari ricostruzioni di Atlantide, combattimenti pirotecnici e una colonna sonora che pompa adrenalina (in modo un po' fracassone, in verità, ma pompa lo stesso). Il nuovo film dell'universo narrativo dei supereroi DC arriverà in Italia l'1 gennaio 2019, un paio di settimane dopo il debutto internazionale.Si tratta del sesto film del cosiddetto DC Extended Universe e del terzo nel quale compare il personaggio di Aquaman dopo 'Batman v Superman: Dawn of Justice' e 'Justice League'.Come si intuisce dal trailer la storia è quella di Arthur Curry/Aquaman, un metà umano e metà atlantideo che è riluttante ad assumere il ruolo di re di Atlantide, ma che dovrà rompere gli indugi per il bene del proprio popolo e del mondo intero. A interpretarlo da adulto troviamo Jason Momoa, mentre la sua versione all'età di nove anni ha il volto di Kaan Guldur e la versione di tredici anni quello di Otis Dhanji.Gli altri personaggi di peso del film sono:- Mera, guerriera atlantidea e oggetto dei sentimenti amorosi di Aquaman (interpretata da Amber Heard)- Nuidis Vulko, mentore di Aquaman (Willem Dafoe)- Atlanna, regina di Atlantide e madre di Aquaman (Nicole Kidman)- Orm, il fratellastro di Aquaman che vorrebbe riunire i sette regni subacquei per dichiarare guerra agli umani (Patrick Wilson)- Nereus, re della tribù atlantidea di Xebel e padre di Mera (Dolph Lundgren)- Black Manta, cercatore di tesori senza scrupoli (Yahya Abdul-Mateen II)Dietro la cinepresa di 'Aquaman' troviamo l'australiano James Wan, che si è fatto le ossa dirigendo alcuni degli horror di maggior successo degli ultimi anni, titoli come 'Saw – L'enigmista' (il primo, quello che ha dato origine al franchise) e poi 'Insidious' e 'L'evocazione – The Conjuring'. Oltre al genere horror si è cimentato anche con l'action grazie a 'Fast & Furious 7'.Leggi anche: