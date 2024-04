Una miriade di eventi. Gli orari della rassegna

L’edizione numero 88 di MIDA si svolgerà per il secondo anno consecutivo in contemporanea con ABITA, mostra dedicata al mondo della casa e dell’abitare. Nei padiglioni Arsenale, Fureria e Basilica oltre 3000 mq dedicati all’arredamento, design e servizi per la casa. A fianco dell’area espositiva un ricco programma di iniziative: dalle mostre al Salotto degli eventi che ospiterà autori, workshop creativi e incontri. MIDA 2024 è una mostra sempre più social, con dati in crescita della community digitale che ha raggiunto i 127.450 follower e la partecipazione in fiera di star del web come nonna Silvi di Castelfiorentino, diventata la nonna degli italiani che con le sue ricette e la sua simpatia ha conquistato il mondo dei social.

La mostra è aperta tutti i giorni fino al 1 maggio dalle 10 alle 20

La ristorazione all’aperto chiude alle 22 eccetto l’ultimo giorno la cui chiusura è fissata alle 20. Il programma intero della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale

www.mostrartigianato.it