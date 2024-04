Dai convegni ai workshop. Arte e restauro:. Salone ad hoc

Un calendario ricco di proposte. Viaggio nel palinsesto degli eventi in programma a MIDA fra mostre, convegni, workshop e lavorazioni in diretta con la partecipazione attiva della community artigiana globale, grazie alla collaborazione delle due associazioni, Cna Firenze e Confartigianato Imprese Firenze da sempre al fianco di Firenze Fiera.

Novità assoluta dell’edizione 2024 la contemporaneità con la 9° edizione del Salone dell’Arte e del Restauro, il principale evento fieristico in Italia nel campo della conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale artistico mondiale, che alla Sala delle Colonne e alla Sala dell’Arco vedrà la partecipazione del Ministero della Cultura.

A fianco del Salone del Restauro torna a MIDA (Corridoio della Sala dell’Arco), il progetto della Camera di Commercio, Firenze, città del restauro, sviluppato nelle fasi operative da PromoFirenze, insieme a CNA, Confartigianato, Confindustria e LegaCoop,

Alla Sala della Volta spazio invece a Viaggio in Italia. Artigianato e design, un percorso conoscitivo tra video installazioni e manufatti collegati alle bellezze paesaggistiche della Toscana e dell’Italia. La mostra è promossa da Fondazione CR Firenze e realizzata da OMA Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte in collaborazione con ADI (Associazione per il Disegno Industriale, Delegazione Toscana) e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze.