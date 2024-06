Abbronzarsi in sicurezza. I solari più ’leggeri’ che entrano in valigia

Viaggiare leggeri e protetti non è mai stato così semplice grazie ai pratici solari Viso&Corpo di Bilboa, una soluzione innovativa per coloro che desiderano proteggere la propria pelle ovunque vadano. Studiati per adattarsi alle esigenze dei viaggiatori moderni, i solari Bilboa Viso&Corpo offrono una protezione affidabile in un formato compatto e conveniente; i pack ridotti si adattano facilmente a borse da viaggio, borsoni e zaini. Finalmente ci si può godere il viaggio senza dover sacrificare spazio per la protezione solare. Basta tirarli fuori dalla borsa e applicarli uniformemente sulla pelle per una protezione istantanea ovunque ci si trovi.

La linea di solari Bilboa Viso&Corpo offre una varietà di formule per soddisfare le esigenze di ogni tipo di pelle: Bilboa Viso&Corpo crema solare spf 50+ ideale per viso e corpo. Con burro di cacao ad azione idratante, che nutre la pelle in profondità, ed estratto di zenzero dalle proprietà lenitive. Bilboa viso&corpo crema solare spf 30, ideale per viso e corpo, contiene microperle di jojoba e olio di cocco che sublimano l’abbronzatura e illuminano la pelle.

Bilboa Viso&Corpo crema solare spf 15 è invece una crema solare a protezione media, adatta alle pelli che non temono il sole, che contiene beta carotene potenziato per un’abbronzatura uniforme e dorata.

Violetta De Nicolais