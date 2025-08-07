Più dark e misteriosa di sempre. Torna Mercoledì. Con Lady Gaga

Sono passati tre anni da quando il ballo di Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams è diventato virale grazie a milioni di condivisioni social e video su TikTok che emulavano le movenze della protagonista sulle note di Goo Goo Muck dei The Cramps. Ora la serie creata da Alfred Gough e Miles Millar con Tim Burton in veste di produttore esecutivo e regista di quattro episodi torna con una seconda stagione. Mercoledì come capita sempre più spesso con i titoli di punta Netflix, è divisa in due parti. I primi quattro – quelli resi disponibili in anteprima per la stampa – hanno debuttato sulla piattaforma ieri mentre la seconda parte sarà visibile dal 3 settembre. Dietro la macchina da presa, oltre al già citato Burton, anche Paco Cabezas e Angela Robinson.

Il capitolo precedente si era concentrato nel mostrarci l’ingresso di Mercoledì alla Nevermore Academy, scuola rifugio di tutti i reietti della società dove studiarono anche i suoi genitori, Morticia (Catherine Zeta- Jones) e Gomez (Luis Guzman), le indagini dietro le sinistre uccisioni a Jericho, la cittadina che ospita l’istituto centenario, e la sfera sentimentale che vedeva protagonista proprio l’adolescente misantropa. In questi nuovi episodi, anche su suggerimento di Ortega – che di questa stagione è pure produttrice –, l’azione si concentra maggiormente sulla componente investigativa tralasciando le questioni di cuore. E Mercoledì diventa così una detective story a tutti gli effetti pensata per un pubblico teen. Ritroviamo la studentessa alla fine dell’estate che ha sfruttato per affinare i suoi poteri psichici e dare filo da torcere a un serial killer. Rientrata tra i corridoi della Nevermore Academy, gestita da un nuovo preside con il volto di Steve Buscemi, Mercoledì si ritrova faccia a faccia con nemici inediti e problemi di natura familiare e soprannaturale. Una nuova serie di omicidi, neanche a dirlo, e un rapporto conflittuale con sua madre – tra gli elementi più interessanti – che replica le dinamiche tipiche di quella fase della vita, ma qui traslate sotto un’ottica legata al mondo gotico in cui si muovono i personaggi.

La stagione prova a immergersi in un’atmosfera più cupa, tra morti violente, stalker e misteri, ma i problemi della serie rimangono gli stessi: una scrittura modesta e una patina che rende brillante anche il nero più pesto. È indubbio che questi siano anche gli elementi che ne hanno decretato una popolarità su larga scala riuscendo ad abbracciare un pubblico ampio e di più fasce d’età, ma è anche vero che la serie finisce per essere fin troppo prevedibile e manchevole di quella voce distintiva che un personaggio così originale come Mercoledì Addams richiederebbe.

A provare a ravvivare e allargare il racconto ci pensa l’arrivo di nuovi personaggi, da Billie Piper nei panni di un’insegnante di musica a Thandiwe Newton in quelli della dottoressa Fairburn e Joanna Lumley nel ruolo della nonna di Mercoledì, elegantissima quanto pungente. Anche se la new entry che tutti stanno aspettando è Lady Gaga che farà il suo ingresso nella seconda parte della serie per prestare il volto a Rosaline Rotwood, una storica insegnate della Nevermore. Gaga ha anche annunciato il lancio di un nuovo brano, Dead Dance, in concomitanza con il suo debutto nella serie: manca poco per scoprire se replicherà il successo della sequenza del ballo, dando vita a una nuova coreografia che spopolerà sui nostri social. Una popolarità che rappresenta il peggior incubo per Mercoledì e che tocca con mano nel corso di questa stagione. Dopo aver salvato la scuola e la città alla fine del primo capitolo, la ragazza che detesta la socialità è finita al centro dell’attenzione, con ammiratori e richieste di autografi. Ma la studentessa mette subito le cose in chiaro: non vuole essere messa sul piedistallo. Un messaggio dalla portata non indifferente calcolando il pubblico di adolescenti, cresciuti in un’epoca in cui il valore di un individuo si calcola in base ai suoi follower, a cui è indirizzata la serie.