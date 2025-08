‘Cacio e pepe’ con burro e parmigiano? Confesercenti boccia la Bbc (che corregge la ricetta)

Roma, 6 agosto 2025 – Spunta un ingrediente in più in uno dei piatti simbolo della cucina romana ed è subito polemica culinaria. Per di più internazionale. Sì, perché a dettare ai suoi lettori la ricetta della romanissima ‘cacio e pepe’ è niente di meno che la sezione ‘Good Food’ della Bbc, che parla di 'quattro semplici ingredienti: spaghetti, pepe, parmigiano e burro’. E la frittata (per restare in tema di cibo) è fatta.

Spiace smentire lo storico e autorevole media britannico. La ricetta originale e originaria della cacio e pepe esclude la presenza di parmigiano e burro

Scrive Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, che denuncia: “Apprendiamo con grande stupore che sul sito della Bbc, il più grande editore radiotelevisivo del Regno Unito, nella sezione 'Good Food' dedicata alla cucina, è stata pubblicata in bella vista la ricetta della 'cacio e pepe', iconico piatto della tradizione romana e laziale e da anni tra i fiori all'occhiello della nostra cucina italiana, tanto da essere replicato anche fuori dai confini nazionali. Rimaniamo basiti leggendo sul sito della Bbc la ricetta della cacio e pepe 'con quattro semplici ingredienti, spaghetti, pepe, parmigiano e burro, è un classico che non può mancare nella dispensa'.

Incassata la lezione, la Bbc ha pubblicato nella sua pagina 'Food' la ricetta corretta. “Tre ingredienti, tre passaggi per una cena veloce infrasettimanale a base del trendy cacio e pepe. Il pecorino piccante si unisce all'acqua di cottura della pasta per creare una salsa cremosa che si lega alla pasta”, scrive l'autrice, Rachel Phipps che dispensa anche alcuni consigli, tra cui la possibile aggiunta di panna. E poi suggerisce: “Utilizzate la grattugia più fine che avete per grattugiare il formaggio: l'ideale sarebbe una piccola grattugia manuale progettata per grattugiare la scorza degli agrumi. Il formaggio grattugiato e l'acqua di cottura della pasta devono essere a temperatura ambiente in modo che si emulsionino formando una salsa cremosa: potrebbe essere necessaria un po' di pratica. Se dopo un paio di tentativi non riuscite a ottenere il risultato desiderato – conclude –, provate ad aggiungere un po’ di panna doppia mentre aggiungete la pasta per aiutare l'emulsione”.