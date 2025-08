Nelle ultime settimane, diverse partite della Wnba (la Nba femminile) sono state interrotte da sex toys lanciati dagli spalti sul parquet. Nonostante i richiami delle atlete, in particolare Sophie Cunningham, il comportamento è continuato, trasformando una forma di “scherzo virale” in un problema serio di sicurezza. La lega ha già avviato provvedimenti disciplinari e legali.

Incidenti ripetuti e reazioni ufficiali

Tutto è cominciato il 29 luglio durante il match tra Atlanta Dream e Golden State Valkyries, quando un dildo verde lime è stato lanciato sul campo con un ultimo concitato minuto, con la partita punto a punto. In pochi giorni la scena si è ripetuta per altre due volte. Nel weekend successivo secondo diversi post sui social, altri sex toys sono stati lanciati durante le partite disputate a Phoenix e New York, senza però raggiungere il parquet. Al Barclays Center di Brooklyn, uno di questi oggetti ha rischiato di colpire un bambino in tribuna.

Una partita di Wnba

EPA

Le atlete si ribellano (ma non basta)

La guardia delle Indiana Fever, Sophie Cunningham, aveva già lanciato un avvertimento su X: «Stop throwing dildos on the court… you’re going to hurt one of us» (“Basta lanciare dildo sul parquet, così potete fare del male a una di noi”). Nonostante ciò, durante un tiro libero avversario un sex toy è atterrato comunque vicino ai suoi piedi. Cunningham ha provato a sdrammatizzare con le compagne, ma lo staff tecnico e le altre giocatrici non hanno nascosto la preoccupazione. La coach dei Los Angeles Sparks, Lynne Roberts, ha definito il gesto “ridicolo, stupido e pericoloso”, ribadendo che la sicurezza delle atlete è la priorità assoluta. Anche stelle come Elizabeth Williams e Isabelle Harrison hanno condannato duramente il comportamento dei tifosi, sottolineando il rischio che simili episodi comportano per la sicurezza dentro gli impianti.

Una gara di Atlanta Dream (nella foto: Naz Hillmon)

Provvedimenti in arrivo: arresti e daspo

Per evitare il rischio di emulazione, la reazione delle autorità non si è fatta attendere. Un fan di 23 anni, Delbert Carver, è stato arrestato e accusato di disturbo della quiete pubblica, indecenza e violazione della proprietà durante la partita Valkyries–Dream. Secondo il suo avvocato, quello di Carver avrebbe dovuto trattarsi di un gesto puramente scherzoso e assolutamente non pericoloso, ma il parere della Wnba è diametralmente opposto e la lega ha già chiarito che chi lancerà oggetti sul campo sarà espulso immediatamente e bannato per almeno un anno, oltre a subire potenziali azioni legali.