Mercoledì 2 su Netflix: tutto sulla seconda stagione uscita oggi (e sulla terza stagione nel 2026)

È finalmente arrivato l’attesissimo e annunciatissimo ritorno di Mercoledì Addams: oggi, mercoledì 6 agosto 2025 (e quando sennò?!), Netflix distribuisce in tutto il mondo la prima parte della seconda stagione della fortunata serie (Mercoledì 2) che prelude a una nuova ondata di misteri e spettri alla Nevermore Academy.

Jenna Ortega nei panni di Mercoledì

Partita fra aspettative altissime dopo il successo della prima stagione, nelle nuove puntate si intensifica l’atmosfera dark: tempi più lenti, horror più serio e personaggi ancora più enigmatici. Con qualche interessante novità all’orizzonte. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Mercoledì 2 quando esce

Mercoledì 2 debutta oggi, 6 agosto 2025, con i primi quattro episodi disponibili in streaming simultaneo. Gli ultimi quattro arriveranno invece il prossimo 3 settembre 2025, completando la stagione. Questa struttura a due tranche ricorda esperimenti simili già messi in campo da altri titoli Netflix come Stranger Things o Bridgerton. Una scelta narrativa da parte del regista Tim Burton e dei creatori Alfred Gough e Miles Millar, che enfatizza tensione e mistero, dando tempo al pubblico di elaborare personaggi e colpi di scena.

Il cast

Jenna Ortega torna a interpretare la protagonista, Mercoledì Addams, affiancata dal cast visto nella prima stagione: Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley), Emma Myers (Enid) e Fred Armisen (zio Fester).

Non mancano le novità: gli arrivi più attesi sono quelli di Steve Buscemi (il nuovo preside Barry Dort), Thandie Newton (la dottoressa Fairburn), Joanna Lumley (Nonna Hester), Billie Piper (Capri) e persino Lady Gaga nei panni della misteriosa insegnante Rosaline Rotwood.

Tim Burton alla terrazza del Pincio di Roma per il lancio della seconda stagione della serie di Netflix ''Mercoledì''

La trama

La seconda stagione si apre con Mercoledì nuovamente iscritta alla Nevermore Academy, ma tutto è cambiato. Dopo gli eventi della prima stagione, nuove minacce si profilano all’orizzonte: creature misteriose, complotti tra studenti e adulti e un potere oscuro che sembra affondare le radici nella stessa stirpe Addams.

Mercoledì si trova al centro di una rete di segreti che coinvolge la scuola, la sua famiglia e la sua stessa identità. La sua relazione con Enid si evolve, mentre nuovi personaggi — tra cui l’insegnante enigmatica interpretata da Lady Gaga — mettono alla prova il suo autocontrollo e la sua fiducia negli altri.

Le critiche

Già recensita in rete, la parte 1 è stata accolta con entusiasmo ma anche con alcune riserve. I fan e la critica premiano il tono più dark, le atmosfere gotiche e le performance — soprattutto quella di Ortega, ancora magnetica e ironica.

The Guardian loda la qualità visiva e il contrasto tra humour e horror, mentre The Times, critica una narrazione che strizza un po’ troppo l’occhio al mondo teen, penalizzando l’assenza del tono nichilista più dissacrante dei fumetti originali. Rotten Tomatoes si attesta sopra l’80% fino a questo momento.

Stagione 3 e spin-off su zio Fester

La serie Mercoledì è già stata confermata per un terzo capitolo in arrivo nel 2026. Netflix intanto ha ufficialmente annunciato anche l’arrivo di un progetto spin-off dedicato a zio Fester, interpretato da Fred Armisen, previsto per il 2026. La serie dovrebbe approfondire la mitologia della famiglia Addams e le origini ‘elettriche’ di Fester, espandendo ulteriormente l’universo creato da Tim Burton per Mercoledì.