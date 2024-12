Lugano, vivere il Natale tra Alpi e Mediterraneo

Magia del Natale nel Luganese: fino al 7 gennaio 2025 il programma di Natale in Piazza animerà il centro città di Lugano e il territorio per le festività natalizie.

Chalet gastronomici

Gli chalet gastronomici accolgono visitatori con un mix di sapori e convivialità, arricchiti da musica dal vivo e dj set che animano le serate. Tra piazza Manzoni, via Nassa e piazza Dante le oltre sessanta casette del tradizionale Mercatino di Natale espongono creazioni di artigianato locale, decorazioni natalizie e deliziose specialità gastronomiche, rendendo ogni passeggiata un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Fino al 6 gennaio 2025, gli chalet gastronomici saranno aperti dal lunedì al mercoledì l’orario sarà dalle 15 alle 24, mentre il giovedì e il venerdì si prolungherà fino all’una di notte. Il tradizionale Mercatino di Natale rimarrà aperto fino al 23 dicembre, ogni giorno dalle 11 alle 19, il 24 chiuderà alle 17. Riaprirà dal 27 dicembre al 6 gennaio con lo stesso orario, il 7 orario ridotto.

Pattinaggio sul ghiaccio

La pista di pattinaggio sul ghiaccio nel cuore del Parco Ciani è immersa in un’atmosfera suggestiva dove luci scintillanti, musica e i profumi di cioccolata calda e vin brulé avvolgono i pattinatori. La pista, aperta a tutti – dai più esperti a chi è alle prime armi – offre ingresso gratuito e la possibilità di noleggiare pattini per vivere una giornata all’insegna del divertimento. Nel parco accanto alla Darsena, l’Albero raccontastorie accoglierà i bambini con stoie emozionanti.

La pista di pattinaggio sarà disponibile fino al 22 dicembre nei giorni feriali dalle 16 alle 21, nei fine settimana già dalle 11. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2025 la pista sarà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 21, salvo condizioni meteorologiche avverse. L’Albero Raccontastoriesarà attivo fino al 7 gennaio dalle 17:00 alle 21:30.

Christmas is in the air

Ogni sabato, dal 7 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025 Lugano Region offre Christmas is in the air - Lugano City Tour, escursioni guidate nel centro città, alla scoperta degli aneddoti più interessanti e gli angoli più nascosti di Lugano, calata nella magica atmosfera natalizia e profuma di cannella e vin brulè. L’accesso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria sul sito luganoregion.com/guidex-lr.

Vette panoramiche del golfo di Lugano

Chi vuole immergersi nella natura e ammirare alcuni dei paesaggi più spettacolari della regione, il Monte Brè e il Monte San Salvatore sono facilmente raggiungibili. Le due vette che incorniciano il golfo di Lugano e ne tratteggiano lo skyline sono comodamente raggiungibili dal centro città, grazie alle funicolari, anche in inverno.