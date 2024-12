Isole di Brissago: la magia del lago Maggiore anche in inverno

Per la prima volta dalla loro apertura al pubblico, le Isole di Brissago saranno visitabili anche in inverno, una nuova offerta per la stagione fredda che rientra nell’ottica di una destagionalizzazione turistica. Nel cuore de lago Maggiore, dove il confine tra Svizzera e Italia si fonde con le acque profonde e scintillanti, sorgono le Isole di Brissago. Due gioielli naturalistici, l'Isola Grande (Isola di San Pancrazio) e l'Isola Piccola (Isola di Sant'Apollinare o Isola dei conigli), avvolte da miti, arte e una natura sorprendente. L'Isola Grande è l'unica delle due aperta al pubblico e ospita un meraviglioso giardino botanico, sorto alla fine del XIX secolo, come anche Villa Emden, costruita in stile neoclassico alla fine degli anni Venti nel XX secolo.

Primo inverno alle isole: quiete e natura

Le isole di Brissago si trovano sullo spicchio elvetico del lago Maggiore

‘Inverno alle Isole’ è il titolo dell’iniziativa che dal 14 dicembre al 6 gennaio, accoglierà i visitatori per quattro fine settimana speciali su queste isole incantate. È un’occasione rara per scoprire la loro anima invernale: il silenzio delle acque, il tepore della luce che filtra tra i bambù, e le fioriture delicate che resistono al gelo, raccontando storie di luoghi lontani come la California, il Cile o l’Australia.

Percorrendo i sentieri dell’Isola Grande, ci si immerge in un’atmosfera intima e contemplativa. Ogni angolo del giardino botanico, curato con passione, è una finestra su un mondo diverso: dalla foresta di bambù al bosco magico avvolto da una nebbia leggera, fino alla serra che custodisce tesori tropicali.

Esperienze per grandi e piccoli viaggiatori

Questa avventura è pensata per tutti. Alle 11:30 e alle 13:30, tour botanici condotti da guide esperte sveleranno i segreti delle piante e del loro adattamento ai climi più disparati. Nel frattempo, i più piccoli potranno immergersi in una caccia al tesoro unica, esplorando le tradizioni natalizie di paesi lontani.

E per una pausa conviviale, l’Hotel Villa Emden, elegante dimora neoclassica affacciata sul lago, offrirà ristoro con piatti semplici ma curati, da gustare nel calore delle sue sale.

Uno scorcio sulle isole di Brissago

Un viaggio nel tempo e nella bellezza

Oltre alla natura, le Isole di Brissago raccontano una storia affascinante. Da residenza aristocratica della Baronessa Antoinette di Saint-Léger, che le trasformò in un luogo d’incontro per artisti e intellettuali, a rifugio di pace per il magnate Max Emden negli anni ’30. Ogni angolo conserva tracce del passato: il bagno romano, l’orangerie, e la darsena, che si specchia malinconica nel lago.

Come arrivare

Queste le date dei quattro fine settimana di apertura invernale: 14-15 dicembre 2024; 21-22 dicembre 2024; 28-29 dicembre 2024; 4-5-6 gennaio 2025. Raggiungere le isole è semplice e già parte dell’avventura. I battelli della Società di navigazione del Lago di Lugano salperanno dagli imbarcaderi di Locarno, Ascona, San Nazzaro e Brissago. Il biglietto d’ingresso, con una tariffa speciale di 5 franchi per gli adulti (gratuito fino a 16 anni), si potrà acquistare direttamente alle partenze.

Info: www.isoledibrissago.ch