Garda Festival 2025, musica e danza nei luoghi più iconici del Benaco: gli eventi

Un omaggio alla grande musica classica, lirica, sinfonica e cameristica, con un repertorio che va dal barocco al contemporaneo, e all'arte coreutica, dal balletto classico alle sue diverse contaminazioni stilistiche. Ed anche il Premio Cigno del Garda e il Premio Piccinni. Il Garda Festival – Lake Garda International Music and Dance Festival si appresta a celebrare la sua III edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale estivo: dal 12 luglio al 14 agosto 2025, alcune tra le più suggestive location sul Lago di Garda, tra cui Castelnuovo del Garda, Desenzano del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Sirmione e Villafranca di Verona, faranno da scenario a un viaggio artistico tra musica, danza, teatro e cinema, ospitando le esibizioni di affermate eccellenze e giovani talenti dai palcoscenici italiani ed internazionali.

Gala, icone e omaggi

Canto lirico, musica classica e pop, ballo: è il Garda Festival

E l’edizione 2025, con il patrocinio dalla Regione del Veneto, si preannuncia ancora più ricca e ambiziosa, con un palinsesto che abbraccia musica classica e contemporanea, danza, teatro e contaminazioni interdisciplinari. La proposta conferma anche quest’anno la sua vocazione inclusiva e innovativa: si passa dal Gala di Danza con i Primi Ballerini e Solisti della Scala di Milano al concerto dell’icona della musica italiana Patty Pravo, dalle più celebri colonne sonore della storia del cinema italiano con Ornella Muti ai successi pop reinterpretati in stile Bridgerton, fino ai viaggi musicali lungo la Penisola, alla corte degli imperatori d’Austria e persino in Cina. E ancora: gli omaggi a Pavarotti con il tenore Murat Karahan, alle eroine del repertorio romantico con il soprano Ekaterina Bakanova, a Vivaldi e a Debussy, recital e altri concerti da camera.

Un programma ampio, profondo, presentato a metà aprile alla Pinacoteca di Brera a Milano, capace di abbracciare un pubblico trasversale, dai professionisti agli appassionati, a chi a solo voglia di lasciarsi emozionare in località suggestive, alcune delle quali patrimonio Unesco.

I premi Piccinni e Cigno del Garda

Katia Ricciarelli

Uno dei momenti più attesi sarà la cerimonia di consegna del Premio Piccinni – For excellence in the performing arts, in programma per il 27 luglio a Lazise. Istituito nel 1967 da Vittorio Piccinni, il premio, giunto alla sua 43° edizione, viene conferito ogni anno dal Comité d’Honneur a una personalità che si è particolarmente distinta nel panorama internazionale delle arti performative. Quest’anno è stato assegnato al pianista croato Ivo Pogorelich, la cui visione artistica anticonvenzionale ha segnato profondamente la scena musicale mondiale negli ultimi quarant’anni. Durante il festival verrà inoltre conferito il Premio Cigno del Garda, un riconoscimento che intende omaggiare figure di rilievo per l’impegno dimostrato nella promozione dell’arte e della cultura. I vincitori della prima edizione nel 2024 sono stati Katia Ricciarelli, Fabio Armiliato e Fabio Testi, protagonisti che con la loro carriera hanno testimoniato l’importanza della dedizione artistica.

"Il Garda Festival rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, un luogo in cui le arti performative dialogano con la bellezza naturale e culturale", afferma Maximilien Seren-Piccinni, Presidente del Fondo Niccolò Piccinni e Direttore Artistico del Festival. "Abbiamo immaginato questa terza edizione come un’esperienza totale, che non si limiti all’intrattenimento, ma che sappia stimolare l’anima, nutrire il pensiero e celebrare il legame indissolubile tra le arti e il territorio che le accoglie".

Garda Festival 2025: il programma completo

Patty Pravo

Il Garda Festival 2025 presenta un ricco programma di eventi che spaziano tra concerti, danza e grandi spettacoli, arricchiti da esibizioni straordinarie.

Il 12 luglio (Brolo delle Melanie – Castelnuovo del Garda) alle ore 21:15, Eugenio Palumbo e la Virtuoso Mandolin Orchestra presentano "Grand Tour d’Italie", seguito il 13 luglio alla stessa ora dall'esecuzione di "Vivaldi: Le Quattro Stagioni" diretto da Enrico Casazza e l'Orchestra La Magnifica Comunità.

Il 18 luglio (Chiesa di Santa Maria Maggiore - Sirmione), alle ore 21:15, si terrà un evento speciale del Garda Extra Festival, mentre il 19 luglio Patty Pravo (Castello di Desenzano – Desenzano del Garda) si esibirà con il suo repertorio, incluso "Ho provato tutto".

Il 20 luglio (Castello Scaligero di Villafranca – Villafranca di Verona), i primi ballerini e solisti del Teatro alla Scala porteranno in scena "Mythos", seguiti il 24 luglio (Dogana Veneta - Lazise) dall'ensemble "Vento da Est" con "Capolavori della musica cinese".

Il 25 luglio (Dogana Veneta – Lazise), il Quartetto Arceus eseguirà "Bridgerton Chamber Music", mentre Ekaterina Bakanova presenterà "Folies D’amour" il 26 luglio (Dogana Veneta – Lazise), seguita da Ivo Pogorelich con il "43° Premio Piccinni Concert" il 27 luglio.

Una suggestiva scena di ballo al Garda Festival 2024

Il 1 agosto (Castello Scaligero di Villafranca – Villafranca di Verona), Murat Karahan celebrerà "Pavarotti 90", seguito il 2 agosto da Ornella Muti e l'Orchestra Sinfonica del Veneto con "Premi David di Donatello: il concerto del cinema italiano".

Il 3 agosto (Castello Scaligero di Villafranca – Villafranca di Verona), l'Orchestra Giovanile di Brescia e il Novae Cordae Ensemble offriranno la "Kaiser-Gala: Splendori Imperiali", mentre il 9 agosto (Chiesa di Santa Maria Maggiore – Sirmione) sarà dedicato a un altro evento dei Concerti del Garda Extra Festival.

Infine, il 10 agosto (Santuario della Madonna del Frassino – Peschiera del Garda), Francesco Gibellini e Stefano Manfredini con Aura Barocca, e il 14 agosto (Hotel Le Ali del Frassino, Laghetto del Frassino - Peschiera del Garda) Leonardo Pierdomenico con "Debussy Lake Experience", chiuderanno la straordinaria programmazione del festival. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita su Ticketone.

Garda Festival e Fondo Niccolò Piccinni

Il pianista Ivo Pogorelich

Nato nel 2023 per volontà del Fondo Niccolò Piccinni, sotto la direzione artistica di Maximilien Seren-Piccinni, e sostenuto da importanti istituzioni nazionali, il Festival nell’edizione 2024 ha registrato oltre 1.500 spettatori e più di 80 artisti coinvolti. Tra le presenze più significative delle prime edizioni Sandra Milo, premiata con il David di Donatello, il violinista Uto Ughi e Primi Ballerini e Solisti del Teatro alla Scala di Milano. Il Fondo Niccolò Piccinni, fondato in Belgio nel 1961 dai discendenti del celebre compositore settecentesco, ha l'obiettivo di preservare e valorizzare la sua opera. Dal 2021 ha sede in Italia, a Castelnuovo del Garda, ed è riconosciuto come Ente del Terzo Settore. Promuove la cultura musicale con iniziative di prestigio, tra cui il Premio Piccinni - For Excellence in the Performing Arts, assegnato da 42 edizioni alle eccellenze nelle arti dello spettacolo. Dal 2023 il Fondo organizza sulle rive del Lago di Garda il Garda Festival - Lake Garda International Music and Dance Festival.