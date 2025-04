Zinédine Zidane ambassador di Palace Merano: “Benessere e natura, è la mia seconda casa”

Tra campioni ci si intende. Così Zinédine Zidane, calciatore campione del mondo nel 1998 e d’Europa nel 2000 con la nazionale francese e oggi dirigente sportivo, e Palace Merano, unica Medical spa italiana a vincere, all’inizio di quest’anno, il premio Condé Nast Traveller Wellness Spa Awards 2025, hanno deciso per un sodalizio. Zidane è infatti diventato Ambassador ufficiale dell’hotel 5 stelle in Trentino Alto Adige.

Zidane: “Palace Merano? La mia seconda casa”

Ma non si tratta di un semplice accordo economico-pubblicitario. Il calciatore francese, infatti, frequenta la struttura da quasi 30 anni e usufruisce degli speciali programma detossinanti e di recupero fisico che Palace Merano, che ha pure ottenuto il riconoscimento The Luxury Spa Edit come Best Global Spa Hotel, da oltre 20 anni ha perfezionato e registrato a marchio Revital®, con trattamenti di medicina funzionale, allopatica ed energetica a scopo preventivo, integrati con i principi olistici della Medicina Tradizionale Cinese.

“Torno a Palace Merano almeno due volte all’anno per una settimana, con la famiglia o gli amici più vicini – afferma Zidane -. Ogni volta, ho la sensazione di entrare in un altro mondo, nella mia seconda casa. È un luogo che mi rigenera completamente, dove riesco a staccare davvero, a ricaricare le batterie, e già il giorno dopo, mi sento una persona diversa, grazie a un team straordinario, che si prende cura di me da ormai quasi 30 anni. Se dovessi riassumere Palace Merano in tre parole, direi: squadra, perché è la cosa più importante, benessere, e poi natura, perché l’ambiente è fantastico” dichiara Zinédine Zidane.

Il progetto andato in rete

L’idea di una collaborazione con Zinédine Zidane è cominciata già nel 2022 per volontà di Massimiliano Mayrhofer, direttore scientifico di Palace Merano e responsabile dei programmi Revital®, e di Alain Migliaccio, amico e procuratore dello sportivo. Con l’ingresso di Stefano Plotegher come ceo dell’hotel di lusso, il progetto è stato ripreso fino ad andare a rete. Attraverso questa partnership, il campione francese supporterà Palace Merano nella promozione dei suoi programmi storici e sarà un valido consigliere per quelli in via di definizione.

Leggi anche: Hôtellerie di lusso, le aperture più attese del 2025: dove e quando

Ha collaudato lo Sport Recovery club

Da sinistra Massimiliano Mayrhofer, il medico direttore scientifico di Palace Merano, il campione di calcio francese Zinadine Zidane e Stefano Plotegher, ceo dell'Hotel 5 stelle in Trentino Alto Adige

“È un onore avere Zidane come nostro testimonial - racconta il ceo Stefano Plotegher - è come uno di famiglia e la sua carriera strepitosa lo rende il miglior ambassador che potessimo trovare”. Zidane, spiegano da Palace Merano, sceglie generalmente il protocollo detox. Ma è anche molto curioso e ama sperimentare tutte le novità, dando spesso suggerimenti preziosi. Non a caso, ha già collaudato lo Sport Recovery Lab, l’area appena inaugurata con la riapertura stagionale di marzo, pensata per la riabilitazione e il recupero muscolare di chi pratica sport. “Nel corso degli anni, Zidane ha sempre contribuito a darci spontaneamente consigli e idee per innovare e personalizzare il nostro metodo – conclude Plotegher - tanto che, ciò che accade oggi è soprattutto una conseguenza naturale e un riconoscimento ufficiale di uno scambio virtuoso che già avviene da tempo”.

Leggi anche: Eriro, rifugio alle porte della foresta: nuovo concept per il lusso in alta quota

Visite, massaggio e idro-fangoterapia

Zinédine Zidane ha una propria routine durante i suoi soggiorni a Palace Merano, che ha 99 camere, incluse 30 suite dislocate tra il palazzo principale, il castello e il piano panoramico. dove segue rigorosamente il programma Revital Detox® (nell’omonimo centro di 6mila mq): le sue giornate iniziano presto con le visite mediche, gli incontri con i naturopati e le dietiste; poi l’idro-fangoterapia e il massaggio. Il pomeriggio di solito lo tiene libero per il relax e per godersi Merano e i suoi dintorni. Oltre ad una sala fitness con personal trainer e vista sul parco la Medical spa ha un laboratorio di analisi, scanner e check up, idro-colonterapia, agopuntura, osteopatia, ossigeno-ozono terapia, il reparto bioenergetico e nutrizionale, trattamenti estetici avanzati. L’intero centro è supportato da un’équipe medica esclusiva, che lavora sinergicamente con nutrizionisti, naturopati, osteopati e infermieri, applicando il metodo preventivo integrato.

Un’attenzione particolare è dedicata allo sport, attraverso l’introduzione, lo scorso marzo, del nuovo Sport Recovery Lab, pensato per chi pratica attività sportiva e per coloro che cercano di recuperare funzionalità fisica e forza muscolare dopo un infortunio. Anche l’offerta culinaria è declinata a tre regimi dietetici registrati a marchio per Detox, Biolight e Sport. Palace Merano si è collocato al quarto posto tra i “20 migliori Health Hotel” della regione alpina per il 2024 secondo la rivista svizzera Bilanz e nel 2025 è stato l’unica spa italiana a ricevere il riconoscimento “Master Mot” da Condé Nast Traveller, che premia le migliori spa con check-up completo sulla salute.