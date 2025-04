Primavera nei Borghi 2025, scopri i tesori nascosti d'Italia con Archeoclub

Archeoclub d'Italia, realtà nata nel 1971 come Centro di Documentazione Archeologica al fine di sostenere con un impegno concreto gli studiosi e gli esperti dell’archeologia nella divulgazione della conoscenza del passato, promuove la manifestazione nazionale Primavera nei Borghi, che celebra la bellezza e la ricchezza culturale dei piccoli centri italiani.

Attraverso visite guidate, escursioni e eventi culturali, l'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio storico e architettonico dei borghi, spesso poco conosciuti ma ricchi di storia e tradizioni. Con il coinvolgimento di oltre 180 sedi locali dell'Archeoclub, la manifestazione offre un'opportunità unica per riscoprire luoghi affascinanti e promuovere la conoscenza del territorio italiano con la guida e l’occhio esperto dei soci di Archeoclub.

Primavera nei Borghi 2025, Campania

Cava de’ Tirreni

Domenica 27 Aprile, alle ore 11.30 “La via Regia de La Cava” conoscere la bellezza e promuovere la ricchezza ambientale e architettonica, presso la corte interna del Palazzo Palumbo in corso Umberto n. 293 in collaborazione con l’Università della terza età ed il Centro studi per la storia di Cava de’ tirreni con il patrocinio della Regione Campania, nell’ambito delle attività promosse con il progetto del Giubileo for all

Alife

Domenica 27 Aprile, Tra Storia e Borghi. Dalle ore 10, visite ai borghi del territorio alifano.

Pietrelcina

Domenica 27 Aprile, ore 10 primo turno e ore 11 e 30 secondo turno. L’ Archeoclub di Pietrelcina propone la visita guidata del borgo antico, con luogo di ritrovo presso il Palazzo De Tommasi Bozzi, sede dell’associazione. E’ previsto un doppio turno (10:00 e 11:30). Il nucleo antico, denominato Castiello e sorto intorno al XII sec., ospita i luoghi natali di Padre Pio e, in cima, la suggestiva chiesetta di Sant’Anna.

Primavera nei Borghi 2025, Marche

Comunanza

Domenica 27 Aprile,“Un Castello sul fiume Aso”, ore 15 e 30, visita al Centro Storico di Comunanza con camminamento sul fiume. Ritrovo in Piazza IV Novembre. Visite anche alla Chiesa di Santa Caterina, al Museo Sistino, alla Biblioteca Civica.

Pieve Favera

Domenica 27 Aprile, dalle ore 10 alle ore 12 e 30 e dalle ore 15 e 30 alle ore 18, visite al Borgo Medievale, all’area archeologica, ed all’Antiquarium. Pievefavera è un caratteristico borgo con soli 77 abitanti, circondato da uliveti conosciuti per il cultivar Coroncina, olio molto apprezzato, Nel borgo, su uno sperone roccioso sulla valle del Chienti a 450 metri d’altezza. c’è un castello che si affaccia sul lago di Caccamo. Le prime testimonianze storiche risalgono all'epoca romana, come testimoniato dai resti di una villa rustica di età tardo imperiale e dai reperti archeologici oggi conservati nel locale antiquarium. Sviluppatosi in epoca medievale (XIII sec.), conserva ancora la struttura di ‘castel murato’ con tre cortine e quattro torri. Insieme ai vicini borghi di Bistocco e Valcimarra, faceva parte di una rete di castelli che controllavano la viabilità della valle sottostante. Durante il Medioevo, Pievefavera rivestì una notevole funzione religiosa, anche per la presenza di una pieve, ovvero una chiesa con giurisdizione su un vasto territorio circostante. Nei secoli XIV e XV, il borgo rientrò nelle pertinenze della famiglia da Varano, signori di Camerino e di un vasto territorio. Nel corso dei secoli, Pievefavera ha subito diverse trasformazioni, mantenendo però intatto il suo impianto medievale con strette vie e case in pietra. Oggi, Pievefavera si affaccia sul Lago di Caccamo, invaso artificiale realizzato nella seconda metà del XX secolo.

Ripatransone

Domenica 27 Aprile, ore 17 e 30, visiita ai torrioni del Balzo visita guidata al borgo di Ripatransone, appuntamento presso ì torrioni del Balzo.

Corinaldo

Domenica 27 Aprile, ore 16 e 30, Visita guidata del Palazzo Comunale di Corinaldo, ex carcere, soffitta ex archivio storico. Ritrovo presso il loggiato del Palazzo Comunale.

Montegiorgio

Sabato 26 Aprile, dalle ore 15 e 30, passeggiata da Montegiorgio al castello di Alteta, di circa 6 km, camminando su una strada di campagna. Arte, storia e natura.

Mondolfo

Sabato 26 Aprile, Primavera nei Borghi, Dalle ore 15 alle ore 17 sarà possibile la visita libera al monumento nazionale, uno dei luoghi più antichi dell’intera chiesa senigalliese, da cui si irradiò il cristianesimo nell’intera Valcesano, potendovi ammirare il più grande sarcofago ravennate presente in tutta la Regione Marche, in una architettura legata alla stazione di posta di epoca romana di Ad Pirum Filumeni, sul luogo raffigurata dalla famosissima Tabula Peutingeriana, l’antico itinerario stradale di epoca romana di cui l’abbazia conserva una riproduzione a grandezza naturale. Due, poi, le visite accompagnate dai volontari al gioiello romanico della Valcesano il 26 aprile, aperto al pubblico a partecipazione libera e gratuita, senza prenotazione, con partenze gruppi alle ore 15,15 e ancora 16,15. Dall’abbazia, la visita potrà poi continuare liberamente a Mondolfo, uno dei borghi più belli d’Italia,

Primavera nei Borghi 2025, Lazio

Ferentino

Domenica 27 Aprile, ore 10, visita al borgo con 26 siti culturali dal Teatro Romano del II sec. d.C. alla Porta Sanguinaria.

Terracina

Sabato 26 aprile, due turni di visite, dalle ore 10 e 30 alle ore 12 e 30 e dalle ore 17 alle ore 19, visita al Centro Storico di Borgo Hermada con i suoi monumenti, con particolare riferimento alla chiesa di S. Antonio e all'edificio della Pileria.

Primavera nei Borghi 2025, Abruzzo

Furci

Domenica 27 Aprile, ore 16, la sezione di Furci organizza una passeggiata storico archeologica nel borgo antico. L’appuntamento è per domenica 27 Aprile alle 16, presso la Torre medievale nel borgo antico di Furci (CH)

Calascio

Domenica 27 Aprile, tre turni ed esattamente alle ore 10 e 30, alle ore 15, alle ore 17 e 30. In collaborazione con il Comune di Calascio e la Cooperativa di Comunità Calascio, Visite accompagnate del borgo di Calascio il paesino de Il Nome della Rosa.

Spoltore

Domenica 27 Aprile, ore 10 Archeoclub d’Italia sede di Pescara, in collaborazione con il Comune di Spoltore e la Pro Loco "Terra dei 5 Borghi", ha scelto di valorizzare il piccolo borgo di Spoltore che conserva un centro storico delizioso e ricco di segreti architettonici e archeologici da scoprire. Appuntamento presso l'infopoint turistico di Spoltore, nella biblioteca Piero Angela in Via dietro le mura, alle ore 10 per scoprire le ruelle e palazzi del borgo. Al termine la Pro Loco offre un piccolo aperitivo

Primavera nei Borghi 2025, Calabria

Amaroni

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 visita ai ruderi dell’ antica abbazia di San Nicola delle Maliole sita in contrada Batia del comune di Amaroni. Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 musica popolare in piazza dell’ Emigrante con suono delle fisarmoniche con musicisti in abiti d’epoca calabresi e ballo delle tarantelle con le pacchiane in abiti d’ epoca del paese; visita guidata al museo della civiltà contadina della famiglia Olivadoti Antoni.

Primavera nei Borghi 2025, Basilicata

Trecchina

visita al Borgo, giardino, domenica 27 Aprile, ore 10 e 30, ritrovo in Viale degli Argentieri.

Grottole,

Domenica 27 Aprile, ore 10, visita al borgo di Grottole in provincia di Matera.

Primavera nei Borghi 2025, Puglia

Molfetta

Domenica 27 Aprile, dalle ore 9, Trekking naturalistico, culturale e archeologico lungo la fascia costiera a ponente del borgo marinaro di Molfetta, per conoscere: l’antico approdo medievale di Cala San Giacomo, i resti della Chiesa medievale di San Filippo e Giacomo tra storia ed architettura, l’Oasi naturale di Torre Calderina tra ambiente marino, biodiversità e specie faunistiche, i muretti a secco, la toponomastica costiera, la Torre Calderina cinquecentesca.

Rutigliano

Sabato 3 Maggio 2025, ore 16, Visita al Centro Storico. Appuntamento presso il Museo Civico Archeologico “G.e P. Didonna”. Passeggiata attraverso lo sviluppo del Centro Storico: dal Castello alle Mura, visita alla Nullius Dioecesis di Santa Maria della Colonna e san Nicola.

Lucera

Sabato 26 Aprile, ore 16, passeggiata culturale con partenza da Piazza Duomo. Archeoclub d’Italia sede di Lucera “Minerva” è lieto di annunciare “Luceria”, primo evento Archeoclub nell’ambito di Lucera 2025, Crocevia di popoli e culture, una passeggiata culturale alla scoperta delle testimonianze romane della città, in programma sabato 26 aprile 2025, dalle ore 16.00 alle 20.00, con partenza da Piazza Duomo.

Primavera nei Borghi 2025, Sicilia

Nardò

Domenica 27 Aprile, ore 9 e 30, "Primavera nei borghi con Archeoclub d'Italia", la sede locale Terra d'Arneo, Nardò, in collaborazione con il Comune di Nardò, propone A spasso in Arneo. Tour alla scoperta dei luoghi dell’Arneo, tra Santa Chiara e Case Arse, dove la natura incontaminata incontra antiche storie di terra e di lavoro. Camminata adatta a tutti.

Caltagirone

Domenica 27 Aprile, dalle ore 10, visita al Centro Storico.

Primavera nei Borghi 2025, Molise

Termoli

Domenica 27 Aprile, Ore 16, Visita al Borgo Antico di Termoli, Appuntamento presso la Scaletta a Chiocciole, Passeggiata sotto il Muraglione dei Trabucchi, ingresso al Borgo, Via San Pietro, alla Cattedrale, alla cripta, al vicolo stretto, al Castello Federiciano.