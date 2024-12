Innsbruck: Lumagica e 7 mercatini accendono il Natale

La neve ha già imbiancato la città di Innsbruck, avvolgendo il paesaggio come in una favola. L'aria si riempie del profumo di vin brulé e spezie, mentre grandi e piccini si lasciano incantare dai riflessi delle luci della città, dai Mercatini colmi di tesori artigianali e dalla meraviglia del parco di luci Lumagica mentre le vette circostanti imbiancate risplendono al chiaro di luna. Il quadro perfetto del Natale in Tirolo.

I 7 mercatini di Natale: tradizione e incanto

Sette Mercatini di Natale sono disposti come piccole gemme per la città, ognuno con la sua particolare atmosfera e le sue attrazioni. Il Mercatino del centro storico, che si snoda tra le vie più antiche di Innsbruck ai piedi del celebre Tettuccio d’Oro, è l’icona dell'Avvento: fino al 23 dicembre, ogni giorno dalle 11 alle 21, gli ospiti potranno passeggiare tra le suggestive casette di legno tra artigianato locale, decorazioni fatte a mano e prelibatezze gastronomiche del Tirolo. Imperdibili i "suonatori della torre" che ogni giorno riempiono l'aria di melodie natalizie, mentre spettacoli di fiabe e il teatro dei burattini affascineranno i più piccoli, creando un'atmosfera intima e incantevole. La Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-Strasse, a dicembre si trasforma nel vicolo delle favole con i personaggi delle storie più amate che, dall’alto di facciate, balconi e cuspidi, osservano i passanti. Quest'anno la new entry sarà il gigante Re Serles.

Il mercatino nel centro storico di Innsbruck (foto Danijel Jopvanovic)

Maria-Theresien-Strasse, una delle vie più eleganti della città, ospita un mercatino dal carattere moderno e cosmopolita dove, fino al 6 gennaio, i visitatori troveranno stand ricchi di idee regalo, creazioni di design e specialità innovative, tra installazioni luminose moderne che regalano al passeggio un'atmosfera festosa e raffinata. A pochi passi dal centro, nella Marktplatz, il Mercatino di Natale sul fiume Inn aperto fino al 23 dicembre, è il luogo perfetto per le famiglie. Qui una giostra antica e animazioni creano ogni anno un piccolo paradiso natalizio per i più piccoli, mentre i genitori possono degustare vin brulé o curiosare tra i numerosi stand di artigianato locale. La piazza ospita anche un nostalgico carosello e un maestoso albero interamente in scintillante cristallo Swarovski alto 14 metri.

A Wilten, quartiere ricco di storia, fino al 21 dicembre si svolge un mercatino dall’atmosfera più raccolta e autentica caratterizzata da cori, canti popolari e un artigianato che affonda le radici nei secoli. Uno scenario pittoresco in cui il tempo sembra rallentare. Nel quartiere di St. Nikolaus, fino al 23 dicembre, un piccolo mercatino che si affaccia sull'Inn accoglie i visitatori con calore e autenticità: luci soffuse, prodotti fatti a mano e una vasta scelta di dolci natalizi animano questo angolo della città. A Hungerburg, raggiungibile con la funicolare che parte direttamente dal centro di Innsbruck, si tiene un mercatino a 860 metri di altezza che, fino al 23 dicembre, offre prodotti tipici tirolesi e originali idee regalo, ma anche una vista mozzafiato sulla città illuminata per le feste. Si protrarrà fino al 22 dicembre il "Kaiserweihnacht" del Bergisel, che offre uno spaccato sul Natale di un tempo: tradizionale, suggestivo e sentito.

Lumagica, un viaggio tra luce e meraviglia

Anche l'Hofgarten di Innsbruck si è acceso di magia con il parco di luci Lumagica, dal 15 novembre al 2 febbraio, dalle 17 alle 21: un'esperienza arricchita da melodie e suoni che amplificano il fascino del percorso. Quest'anno il tema "Pace, amore, famiglia" sarà rappresentato da installazioni luminose straordinarie che spazieranno da figure fiabesche, fiori, creature fantastiche e farfalle fino a elementi astratti, animali del bosco, scenari naturali e simboli natalizi. Camminando per il giardino, tra visioni interattive lungo un percorso circolare di circa un chilometro, ci si potrà lasciar trasportare in un mondo onirico in cui la luce si trasforma in arte e invita a immergersi nell'atmosfera incantata del Natale. Non mancheranno punti ristoro per godersi una cioccolata calda o un vin brulé avvolti nell’atmosfera magica dei giochi di luce.

Musica, campane e processioni

La via principale di Innsbruck innevata e addobbata a festa

Innsbruck è una terra di tradizioni natalizie radicate nel cuore del Tirolo. L’amatissimo corteo di Gesù Bambino, nelle vie del centro, emozionerà i bambini il 22 dicembre alle 17, mentre a Igler Bergweihnacht, il 23 dicembre, oltre 200 angeli, pastori e animali sfilano per le vie del paese in una suggestiva processione. Per chi sente il fascino delle antiche leggende, i Krampus- terrificanti figure mascherate da diavoli - tornano a infiammare il Tuifllauf di Axams il 5 dicembre con uno spettacolo unico nel suo genere. Suggestive installazioni luminose in 3D create da artisti internazionali verranno proiettate, a partire dalle 17, sulle facciate di edifici storici tra cui l'Hofburg, la Hofkirche, la fila di case a Mariahilf e il Waltherpark, illuminanto dalla tradizione mistica dei Rauhnächte.

A completare l'offerta natalizia, il mercatino di Natale vittoriano a Telfs ospiterà il musical “Scrooge”, trasportando i visitatori nella Londra ottocentesca, tra canti e racconti senza tempo ispirati al "Canto di Natale" di Dickens. Per i nostalgici, un mercatino di Natale vittoriano riporterà i più curiosi nella Londra del XIX secolo dal 6 al 22 dicembre in Eduard-Wallnöfer-Platz. Il 6, 7 e 8 dicembre, alle 16 in punto, le 48 campane del Carillon della Pace risuoneranno dal campanile del Duomo di San Giacomo mentre il 15 dicembre, alle 14 e alle 17, i canti tirolesi dell’Avvento riscalderanno l’atmosfera nel centro storico.

Capodanno tra fuochi e festa

La notte di Capodanno a Innsbruck è sempre un'esperienza memorabile, con festeggiamenti che si snodano tra le piazze della città a cavallo di San Silvestro. L’appuntamento più atteso è sul piazzale del Landestheater, dove i fuochi d’artificio esplodono nel cielo stellato dando il benvenuto al nuovo anno con energia e allegria. Il capodanno in montagna sulla Nordkette sarà accompagnato dai dj al bar Cloud 9 con la migliore vista sullo spettacolo pirotecnico mozzafiato della Seegrube.

La festa include un Capodanno per bambini, spettacoli di luci proiettate sulle facciate degli edifici e un'atmosfera vivace che attraversa tutta la città, dall'alba del nuovo anno. Il momento clou sarà il concerto conclusivo di Kool Katz sulla piazza Landestheatervorplatz. Esibizione della party band StreetLive Family in centro città dalle 21 e dj In-Style fino al countdown collettivo per il 2025.

Il 6 dicembre San Nicolò, patrono dei bambini, farà la sua comparsa per le strade della città distribuendo dolcetti e regali ai più piccoli. Un'avventura speciale è la corsa gratuita sul trenino di Natale, il Christkindlbahn di Innsbruck, che da oltre 100 anni attraversa la città addobbata per le feste.

L’Innsbruck Card

Per sfruttare al massimo l'offerta turistica della capitale del Tirolo, girando la città in modo semplice e confortevole, sfruttando i mezzi pubblici ed evitando le code alle biglietterie, gli ospiti possono dotarsi della pratica Innsbruck Card. Una semplice tesserina consente l'ingresso gratuito a 22 musei e luoghi d’interesse, corse su impianti di risalita selezionati, spostamenti gratuiti con i mezzi di trasporto locali e l’autobus hop-on/hop-off. Per raggiungere Innsbruck in modo sostenibile e senza utilizzare il mezzo pubblico è inoltre consigliato raggiungere la località austriaca con le comode ed efficienti tratte ferroviarie garantite da ÖBB.

Info: www.innsbruck.info/it