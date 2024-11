Il fascino di Lisbona a Natale

Chi la conosce bene sa che Lisbona è una citta per tutte le stagioni. La capitale portoghese incanta ogni anno milioni di visitatori per motivi diversi. Ma è il periodo natalizio quello che mette tutti d'accordo: decorazioni e luci che illuminano vie e piazze, da piazza Rossio alla torre di Belém, i mercatini di Natale, i presepi e l'immancabile spettacolo di fado, senza dimenticare i dolci tipici delle feste, che si aggiungono all'intramontabile baccalà. Tante cose che fanno di Lisbona il luogo ideale dove trascorrere qualche giorni all'insegna della cultura, dei sapori e della tradizione.

La magia del Natale si respira in città e anche negli Heritage Hotels: cinque strutture di charme nel cuore di Lisbona che durante le feste, accolgono i loro ospiti ogni pomeriggio con il Bolo Rei, il tipico dolce natalizio portoghese, accompagnato da tè. Il Bolo de Natal, noto Bolo Rei, è un dolce a forma di corona che ricorda la corona dei Re Magi. Si tratta di una torta lievitata molto simile al pane farcita con frutta secca macerata nel vino di Porto e decorata con frutta candita e zucchero a velo.

Lisbona a Natale

La città e gli eventi da non perdere

Nel periodo natalizio agli artistici azulejos ai aggiungo luci, colori, canti, addobbi che rendono la visita ancora più bella. Dal Rossio fino alle avenidas novas Almirante Reis, Igreja, Roma, João XXI, Guerra Junqueiro e Liberdade, vie e piazze della capitale portoghese sono avvolte dalle incantevoli scenografie delle luminarie. Il Portogallo ha una radicata tradizione religiosa e anche qui esiste la veglia natalizia, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. La messa per la nascita di Gesù bambino ha un nome particolare: è la cosiddetta Misa de Galo. Nella notte della vigilia è possibile assistere a questa particolare messa in tutte le chiese di Lisbona.

Il 31 dicembre la Praça do Comércio viene illuminata da spettacolari giochi pirotecnici sul fiume Tago che accompagnano la grande festa per l'arrivo del nuovo anno, con concerti gratuiti già dalla prima serata. Da non perdere i Mercatini come quello situato nel cuore della città, in piazza Rossio. Tra le bancarelle si possono ammirare a acquistare oggetti di artigianato fatto a mano, pasticceria tradizionale portoghese e regali unici. C'è anche il Wonderland Lisboa (dal 29 Novembre 2024 al 1 gennaio 2025) nel Parco Eduardo VII, è un paese delle meraviglie invernale completo di una pista di pattinaggio su ghiaccio, una ruota panoramica e numerose bancarelle che vendono leccornie natalizie. E infine il Mercatino di di Campo Pequeno che si svolge nella storica arena dei tori. Ci sono oltre 100 bancarelle con artigiani che portano le loro creazioni, gioielli e prodotti alimentari gourmet. Il mercato ospita anche laboratori dove puoi imparare a realizzare decorazioni e regali tradizionali.

Lisbona a Natale

E' sorprendente andare a scovare i presepi più belli, come quelli della Cattedrale di Lisbona e della Basilica della Estrela dove si può ammirare un presepe composto da 500 personaggi in sughero e terracotta, realizzato dal famoso scultore settecentesco Joaquim Machado de Castro. L'opera si trova in una sala subito dietro la tomba di Dona Maria I. Dopo il presepe salite sulla cupola per ammirare i panorami di Lisbona.

Il fado

Le vacanze natalizie sono un ottimo pretesto per andare a conoscere più da vicino un’altra caratteristica del paese, il fado, riconosciuto dal 2011 come Patrimonio dell’Unesco. E' l'espressione musicale dell’anima di Lisbona ben si descrive anche solo con uno scialle, una chitarra, una voce e molto sentimento: si tratta di un vero e proprio simbolo portoghese, che canta le pene d'amore e la nostalgia valorizzando al massimo la voce. Per vivere un’esperienza a tutto tondo con il fado dovete trovare posto in una tipica “tasca de fado”, locali molto piccoli simili a semplice osterie, spesso a gestione familiare, dove si cena e si assiste gratuitamente agli spettacoli. Oppure in ristoranti più rinomati, le Case del fado, dove si esibiscono artisti emergenti e professionisti in appassionanti show e dove solitamente si cena con menu fissi.

I sapori tipici di Natale (e non solo)

Anche in Portogallo e nella capitale il periodo natalizio porta in tavola tanti piatti elaborati e speciali tipici tradizione culinaria. Ecco perché vale la pena trascorrere una serata o anche il cenone di Capodanno assaporando ricette con il tipico baccalà, ingrediente caratteristico della cucina locale che viene cucinato e servito in tantissimi modi diversi. Tra i dolci più tradizionali ci sono i filhoses de abobora, frittelle di zucca e i broas de milho, paste di farina di grano o broas de mel nella versione con miele.

Quello che si traduce con “dolce di pasta di capelli d’angelo”, è una delizia natalizia, unica nel suo genere, che ricorda un po’ il budino di riso aromatizzato con cannella e limone. Non sono da meno specialità come le rabanadas, chiamate anche “fette d’oro", una rivisitazione portoghese del french toast, anche questi dolci sono caratterizzati dalla presenza di molta cannella. Ingrediente che non manca neanche nelle azevias, un dolce tradizionale di Natale fritto a forma di mezza luna che viene proposto con diversi tipi di ripieno: può comprendere purea di ceci, patate dolci e anche spaghetti di zucca.

E non può mancare una degustazione di vini e formaggi in una cantina di Lisbona, dove si possono assaggiare i deliziosi vini portoghesi. Un viaggio vero e proprio nella realtà enologica del Portogallo, paese tra i primi 10 paesi esportatori di vino al mondo, grazie alla compagnia di un enologo professionista pronto a condividere tutto il suo sapere e tante curiosità sul liquoroso Porto, il Vinho Verde, fruttato, floreale, poco alcolico e leggermente frizzante o il dolce e versatile Mateus Rosè, adatto per tutte le occasioni.

Dove dormire

Gli Heritage Hotels sono cinque strutture di charme situati nel cuore di Lisbona in luoghi storici. L’hotel As Janelas Verdes (che significa 'finestre verdi') si trova accanto al National Ancient Art Museum in un piccolo palazzo di fine Ottocento. Qui trovò ispirazione anche Eça de Queirós, uno dei più famosi romanzieri portoghesi e ancora oggi la memoria della sua presenza rivive nei tanti oggetti d’arte sparsi per le stanze, nei libri, nei dipinti e negli oggetti che riportano con la fantasia ad altre epoche. Prezzi per la camera doppia a partire da 179,00 euro inclusa la prima colazione.

L'hotel Britania Art Déco è situato in un palazzo progettato negli anni Quaranta del '900 dal famoso architetto portoghese Cassiano Branco. È stato restaurato valorizzando il suo stile originale Art Déco che richiama l'atmosfera originale d’epoca e aggiungendo le comodità e il comfort richiesti oggi ad un hotel d’alto livello. Prezzi per la camera doppia a partire da 167,00 euro compresa la prima colazione.

A due passi da Avenida da Liberdade, c'è invece l'hotel Lisboa Plaza è uno tra i migliori hotel della capitale portoghese. La decorazione di interni è stata recentemente rinnovata dall’architetto Sofia Duarte Fernandes in uno stile leggero molto portoghese, mantenendo l’impronta classica e lo spirito famigliare. Alcuni particolari sono un accenno alla moda dell’epoca. Nella metà delle camere sono stati recuperati i pavimenti di parquet originali. Prezzi per la camera doppia a partire da 155,00 euro compresa la prima colazione. Durante la seconda metà del XVIII secolo all'interno delle mura del castello San Giorgio venne costruita una bella casa signorile proprio sul terreno dove un tempo sorgevano le ex cucine del Palazzo Alcacova. E' qui che sorge il Solar Do Castelo. Prezzi per la camera doppia a partire da 250,00 euro compresa la prima colazione.

L'ingresso dell'hotel Lisboa Plaza

L’ultimo nato della catena Hoteis Heritage Lisboa, l'Heritage Avenida Liberdade, si trova sul corso principale, Avenida da Liberdade. Il suo design porta la firma di Miguel Câncio Martins, architetto portoghese celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly Hush a Londra e il Man Ray a New York. L’aspetto esterno del palazzo è stato lasciato inalterato, mentre gli interni si ispirano alle residenze urbane della borghesia portoghese. Prezzi per la camera doppia a partire da 195,00 euro compresa la prima colazione.