Anguilla, perla caraibica. Spiagge immacolate, mare cristallino e grande cucina

La quarta edizione dell’Anguilla Culinary Experience (ACE), che andrà in scena dal 30 aprile al 4 maggio 2025 sull’isola caraibica, racconta solo uno degli aspetti che attirano i viaggiatori a scoprire questo territorio Britannico d’Oltremare che emerge dal Mar dei Caraibi, la più a nord delle Isole Sopravento settentrionali, nelle Piccole Antille. Per cinque giorni il festival internazionale coinvolgerà chef di tutti i paesi per esperienze gastronomiche curate in numerosi resort, ville e ristoranti, celebrando il ricco patrimonio dell’isola attraverso frutti di mare freschissimi, ingredienti locali e menu d’autore. Da gustare con vista tramonto e i piedi immersi nella calda e morbida sabbia. E non è un sogno.

ACE riunisce talentuosi chef di Anguilla e del mondo per condividere le loro cucine e dimostrare perché questa splendida isola è considerata la capitale culinaria dei Caraibi grazie all’impegno non solo nel creare piatti unici ma anche nel supportare i cuoci professionisti del futuro. Parte del ricavato del festival sarà, infatti, destinato a finanziare programmi educativi per la prossima generazione di professionisti della cucina e dell'ospitalità, oltre a sostenere l’Anguilla National Culinary Team.

Gli eventi dell’edizione 2025

L'evento di apertura Taste the Magic of Malliouhana si terrà al Malliouhana, dove il Culinary Dream Team, guidato dallo chef Kerth Gumbs, darà il via ai festeggiamenti al Bar Soleil, affacciato sulla scogliera con un panorama mozzafiato sulla piscina a sfioro e sulla splendida Meads Bay.

Chef e viticoltori locali e internazionali collaboreranno per creare esperienze culinarie esclusive nei resort, ristoranti e ville più lussuosi di Anguilla. Menu degustazione multi-portata, abbinati a vini pregiati, metteranno in mostra l’abilità e la creatività degli chef, valorizzando gli ingredienti unici dell’isola. Qui il programma.

Esperienze sull’isola

Il Festival non è solo cibo, ma anche scoperta della cultura e delle tradizioni di Anguilla. In collaborazione con Quest Experiences, i resort e i ristoranti locali offriranno esperienze immersive per piccoli gruppi, come corsi di cucina e degustazioni, tour guidati dell'isola, il celebre Moke Rum Crawl, un tour gastronomico con soste nei quattro ristoranti locali più amati.

L’evento finale del festival Beach BBQ + Basket & Bartending Battles si terrà all’Anguilla Great House sulla Rendezvous Bay, un grande barbecue sulla spiaggia per tutta la famiglia. Si potranno gustare ribs succulenti, hamburger gourmet e pollo piccante.

Infine, barman e gli chef locali si sfideranno in una battaglia e in un'epica competizione di cucina di cestini misteriosi. I vincitori del 2024, il barman Alvarado Gumbs di Veya e lo chef Raven James Bautista di Mirabelle torneranno per difendere i loro titoli nel 2025.

Anguilla: un paradiso gastronomico e non solo

Gemma nascosta nel nord dei Caraibi, tanto bella da sembrar finta, Anguilla è una meravigliosa striscia sottile di corallo e calcare circondata dal verde rigoglioso della natura e dal blu cobalto del Mar dei Caraibi, conta 33 spiagge tra le più belle al mondo. Elegante, romantica, Anguilla è un’isola da vivere a piedi nudi, appena fuori dai sentieri battuti, per questo ha mantenuto un carattere e un fascino discreto.

Non solo mare. Anguilla è famosa per la sua scena culinaria d’eccellenza, le strutture ricettive di alta qualità, un calendario di festival imperdibili, la creatività, la gioia di vivere declinata in diverse forme dall’arte, alla musica, allo sport. Andare per mare è parte della natura degli anguillani, e la passione per la vela si respira tutto l’anno, con regate imperdibili a maggio e agosto. Un tour in barca o un charter è l’occasione perfetta per esplorare la costa e ascoltare storie affascinanti dai capitani locali. Gli amanti dell’adrenalina qui trovano le onde ideali per il kitesurf. Caribe puro, lontana dallo stress e dalle frenesie del mondo l’isola di Anguilla è la meta perfetta per chi vuole staccare la spina da tutto.

Info: www.anguillacaraibi.com