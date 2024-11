Avvento sul lago di Costanza: l’atmosfera dei mercatini natalizi nel cuore d’Europa

Un solo lago, quello di Costanza. Tre Paesi che si affacciano sulle sue sponde, Germania, Svizzera e Austria. E poco distante il piccolo ma bellissimo Principato del Liechtenstein. Se amate l'atsmosfera natalizia, i mercatini, le luci e decorazioni, il profumo di vin brûlé e della cannella nell'aria, la regione del lago di Costanza è sicuramente il luogo adatto per trascorrere qualche giorno.

Questo lago (Bodensee, in tedesco) durante l'Avvento, oltre al suo splendore naturale, si caratterizza per l'atmosfera dei mercatini, che riempiono le vie, le piazze e i porti dei principali centri storici. Ogni località organizza i propri mercatini e le distanze ravvicinate fra le varie località permettono di visitarne diversi, anche nella stessa giornata e in nazioni differenti. Ci si può spostare in treno, in auto o anche via acqua, grazie ai diversi collegamenti effettuati dalle navi addobbate a festa per l’occasione.

Atmosfere natalizie al porto

In Germania, la città-isola di Lindau è famosa per l’antico centro storico e l’affaccio sul lago e le montagne innevate. Il mercatino di Natale che si svolge dal 28 novembre al 22 dicembre, dal giovedì alla domenica, ha come location le strade lungo il porto con casette in legno decorate dove acquistare oggetti di artigianato, prodotti gastronomici locali, gioielli e addobbi natalizi. Da qui è possibile prendere la nave natalizia che porta nella città di Bregenz in Austria, a pochi chilometri di Lindau.

Anche il mercatino di Friedrichshafen si svolge sul lungolago, dal 29 novembre al 22 dicembre, la sua particolarità è il presepe a grandezza naturale che vi viene allestito ogni anno. Qui ci sono attrazioni pensate per i bambini con un programma di animazione e una pista di curling. Nell’austriaca Bregenz, sulla Kornmarktplatz il mercatino si svolge dietro al porto, gli stand natalizi propongono i dolci della tradizione, oggetti in vetro e in legno e morbidi capi di vestiario in lana. Durante i tre week end dell’Avvento (dal 15 novembre al 23 dicembre), in questa città alta medievale si tiene anche il mercatino dell’artigianato, dove orafi, soffiatori di vetro e intagliatori del legno propongono le loro produzioni artistiche.

Le luci protagoniste del Natale

Durante l’Avvento San Gallo, città della Svizzera a pochi chilometri dal lago di Costanza, diventa la Città delle Stelle: qui, dal 28 novembre al 24 dicembre, vengono installate circa 700 grandi decorazioni con 14 raggi dal diametro di due metri che illuminano la città vecchia aggiungendo fascino a luoghi che sono già patrimonio dell'Unesco. E’ in questa cornice che si tiene il mercatino di Natale, la cui attrazione speciale, oltre alle tante bancarelle, è il meraviglioso albero di Natale decorato con 18.000 luci che adorna il sagrato della famosa abbazia. Vengono serviti vin brulè e punch al brandy per combattere il freddo.

Ad appena 8 chilometri dalla città di Costanza, milioni di luci illuminano anche l'Isola di Mainau, in Germania. Un immenso giardino, dove d’inverno si respira un’atmosfera rarefatta e di grandi silenzi. Il Christmas Garden allestito in quest’isola giardino si snoda su un percorso di circa due chilometri che attraversa il parco, il palazzo barocco e l’arboreto, e permette soprattutto al calar della sera, di immergersi nello spirito natalizio, tra scenografiche installazioni luminose. Queste le date e gli orari: dal 19 novembre al 6 gennaio 2025 dalle 17.00 alle 21.00 (chiuso nei giorni 25 e 26 novembre, 2 e 3 dicembre, 24 e 31 dicembre 2024)

Nel fine settimana del 7 e 8 dicembre, gli alberi di Natale e le casette in legno del mercatino di Vaduz, in Liechtenstein, accendono il centro cittadino, dominato dall’imponente castello, dimora della famiglia regnante del Liechtenstein. Giostre, un trenino addobbato a festa e una pista di pattinaggio a rotelle sono il divertimeno dei bambini, mentre i genitori si dedicano agli acquisti o brindano con un bicchiere di vin brulé. Anche qui le installazioni di luci con musiche creano un'atmosfera da favola. Anche la cittadina tedesca di Markdorf dal6 all'8 dicembre si veste di speciali installazioni di luci, e delizia i suoi visitatori con musiche, giochi per bambini e prelibatezze culinarie.

Natale nei piccoli centri storici

Se è vero che il lago di Costanza può essere considerato un vero crocevia dei mercatini natalizi e altrettanto vero che anche le località più piccole si vestono a festa: le cittadine austriache di Feldkirch e Dornbirn ospitano nel centro storico mercatini di Natale dall’atmosfera mitteleuropea, tra le bancarelle si possono acquistare oggetti di legno, biscotti dell’Avvento e vestiario in lana e feltro. I primi ad aprire sono quelli di Dornbirn, il 22 novembre e si possono visitare fino al 23 dicembre. Mentre Feldkirch accende le luci e apre i mercatini dal 29 novembre alla vigilia di Natale.

Nella graziosa Tettnang, in Germania, a meno di dieci chilometri dalle sponde del lago di Costanza, l'appuntamento è nella residenza roccoccò, un palazzo con una corte interna che ospita le bancarelle dove è possibile fare acquisti di prodotti di artigianato e dolciumi, mentre i bambini si divertono a creare addobbi a forma di stelle e le voci dei cori natalizi si diffondono nell’aria, tra luci e addobbi, dal 29 novembre all'1 dicembre e dal 8 all'8 dicembre.

Al mercatino dell’elegante cittadina di Überlingen, decorata a festa, dal 12 al 22 dicembre, si possono trovare i prodotti dell’artigianato locale e della regione, intrattenimento musicale e workshop di fai-da-te a tema natalizio. E per chi visita il Lago di Costanza dopo il Natale dal 28 al 30 dicembre c’è il Winter Festival di Meersburg, che si tiene tra le strade e le piazze del centro medievale, e propone musica, intrattenimento e specialità gastronomiche.

Tour dell'Avvento in nave

Se siete alla ricerca di un modo alternativo per godere del panorama di città illuminate e vette coperte di neve, le crociere dell’Avvento sono uno degli highlights del periodo prenatalizio sul Bodensee. La nave "Austria" della Vorarlberg Lines, addobbata con luci e decori festosi, collega in circa 25 minuti Lindau a Bregenz e permette di visitare, anche in un solo pomeriggio, i mercatini in due diversi Paesi. Con partenza dal porto austriaco di Hard, l’elegante nave d’epoca a motore dagli ambienti art nouveau organizza tour pomeridiani e serali. Durante la navigazione pomeridiana sono serviti caffè, tè e torte, per fare tappa al mercatino di Natale di Costanza e al Christmas Garden sull’Isola di Mainau, godendo del panorama invernale sul lago. Se scegliete la navigazione serale vi verrà servito un raffinato menù di quattro portate per una cena che riporta ai fasti della Belle Epoque, accompagnata da musica dal vivo, tra le scintillanti luci del lago che illuminano la notte. Da Lindau e da Costanza, infine, nei fine settimana dell’Avvento le navi della Bsb organizzano tour sul lago, a colazione o per una merenda con tè, caffè e dolci torte.

Bodensee Card Plus

In tutta la regione del Lago di Costanza sono moltissime le attrazioni che meritano una visita. La Bodensee Card Plus permette l'ingresso a 160 siti, musei ed esperienze distribuiti fra la Germania, l’Austria, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, come ad esempio il Convento e Castello di Salem, la fortezza di Meersburg, il museo Zeppeli, ma anche la funivia per il monte Pfänder a Bregenz o quella per la vetta del Saentis, in Svizzera, e diversi passaggi per la navigazione di linea. La Bodensee Card Plus è disponibile nella versione di 3 o 7 giorni può essere acquistata online. La card usufruibile in tutto l'anno di validità (1° gennaio – 31 dicembre 2024), anche in giornate non consecutive fra loro.

Come arrivare

Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere offrono diversi collegamenti giornalieri diretti per Zurigo da Milano Centrale, Bologna Centrale, Genova Piazza Principe e Venezia Santa Lucia operati con comodi Eurocity di ultima generazione e prenotabili su www.trenitalia.com in modalità ticketless. Da Zurigo si raggiungono poi in meno di un’ora diverse mete nella regione del Lago di Costanza. (Svizzera.it/intreno ). Da settembre 2024 la Galleria del San Gottardo è nuovamente operativa, con una riduzione del tempo di percorrenza delle tratte fino a Zurigo di un’ora e l’aumento delle frequenze dei collegamenti. La regione internazionale del Lago di Costanza è inoltre facilmente raggiungibile dall’Italia in automobile, o in autobus e in aereo.