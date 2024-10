Alla scoperta di Zurigo con i consigli di Michelle Hunziker

Innovativa e ricca di tradizioni, immersa nella natura, Zurigo è una meta perfetta per l’autunno. Nonostante le piccole dimensioni, questa città svizzera offre una qualità di vita invidiabile, oltre a un’incredibile varietà di esperienze. Michelle Hunziker, brand ambassador di Svizzera Turismo, con il suo cappotto blu navy e bottoni oro che detta già tendenza, ci porta idealmente alla scoperta di una Zurigo autentica, ricca di sorprese e adatta a ogni tipo di viaggiatore. Connessa a Milano tramite gli efficienti treni Eurocity, Zurigo è una destinazione accessibile, ideale per un fine settimana o una pausa di metà stagione.

Una città dalle mille sfaccettature

Polybahn, Zurigo

"Zurigo è una città dalle mille sfaccettature", racconta Michelle Hunziker, sottolineando come la città unisca il dinamismo di una grande metropoli alla tranquillità di una località lacustre. Qui, la frenesia è bandita, e si respira un’aria di quiete e benessere. Circondata da un paesaggio incantevole, offre un mix perfetto di cultura, eventi e una vivace vita notturna. "A Zurigo hai tutte le comodità di una grande città, ma senza stress", aggiunge Michelle. Facilmente visitabile a piedi o utilizzando l’eccellente rete di trasporti pubblici, Zurigo è una città a misura d’uomo. Il lago, il fiume Limmat e le numerose aree verdi creano un’atmosfera rilassata, che la rende una destinazione piacevole in ogni stagione. Passeggiando lungo il Limmat, si possono ammirare gli edifici delle antiche corporazioni o visitare il Lindenhof, una terrazza panoramica con vista sulla città vecchia, dove spiccano il Grossmünster e il Municipio. Per gli appassionati d’arte, il Kunsthaus e il Museo Rietberg sono tappe imprescindibili. "Con 50 musei e 100 gallerie, l'offerta culturale è vastissima", racconta Michelle.

I ‘badi’ e la vita all’aperto

Il fiume Limat, Zurigo - ph Svizzera Turismo, Nico Schaerer

Anche in autunno, i caffè all’aperto di Zurigo restano accoglienti, e una passeggiata al parco Zurichhorn o sulla Uetliberg, la montagna locale, è l'ideale per immergersi nella natura. Particolare di Zurigo sono i "badi", gli stabilimenti balneari lungo il Limmat, dove si trovano punti ristoro creativi e originali. Fra i più noti, c'è la Stazione Paradiso, un bar all'aperto all'interno di un vagone ferroviario, e il Nude Bar & Café, noto per la selezione di caffè e cocktail preparati con ingredienti locali.

Il lifestyle di Zurigo

Da quartiere industriale a quartiere trendy – Zurigo Ovest. Dove un tempo le macchine tintinnavano e la fuliggine aleggiava nell'aria, Zurigo ora ha un locale notturno alla moda, il Gerold's Garden. Svizzera Turismo ph Andre Meier

Il centro storico di Zurigo si sviluppa lungo entrambe le rive del fiume Limmat, vicino alla Stazione Centrale e alla famosa Bahnhofstrasse, via dello shopping di lusso. Tuttavia, negli ultimi anni, nuovi quartieri emergenti hanno attirato l'attenzione dei visitatori in cerca di uno stile di vita autentico. Zürich West, l’ex area industriale, è diventata un polo di tendenze, con negozi, ristoranti e gallerie. Da visitare assolutamente è il Löwenbräu Areal, un ex birrificio oggi trasformato in polo museale che ospita la Kunsthalle, il Museo Migros per l’Arte Contemporanea e gallerie prestigiose.

Michelle Hunziker, brand ambassador di Svizzera Turismo, a Zurigo

Sotto il Viadukt, un vecchio viadotto ferroviario del 1894, si trova un paradiso dello shopping con negozi di specialità gastronomiche, atelier e boutique di moda. Al centro del Viadukt, il mercato coperto Markthalle propone prodotti freschi e biologici offerti da contadini, fornai e macellai locali. "C'è persino un negozio di tartufi della regione di Zurigo", racconta Michelle, sottolineando come la città sia molto attenta alla sostenibilità, con numerosi negozi che promuovono la filosofia dell’antispreco.

Zurigo dall'alto

Primetower e i binari della stazione centrale, Zurigo - Svizzera Turismo ph Ramiro Menghini

Tra i simboli di Zürich West spicca la Prime Tower, un grattacielo di 126 metri. Al 35° piano si trova il ristorante Cloud, ideale anche per un aperitivo con vista. La struttura, progettata dagli architetti Annette Gigon e Mike Guyer, colpisce per il design innovativo: due rettangoli che si fondono, modificando l’aspetto della torre a seconda della prospettiva.

Un tour tra gemme nascoste

Il giardino barocco di Rechberg, Zurigo

Il tour di Michelle Hunziker inizia da Paradeplatz, dove sorge l'elegante Mandarin Hotel Savoy, recentemente rinnovato. Da qui, è possibile salire sulla storica funicolare Polybahn, attiva dal 1889, e raggiungere la Polyterrasse, da cui si gode una vista mozzafiato sul centro storico. Nelle vicinanze, il giardino barocco di Rechberg, un'oasi verde poco conosciuta, offre un angolo di pace lontano dal caos cittadino. Progettato nel 1790, il giardino è rimasto pressoché intatto, con il suo cortile, parterre, terrazze e fontane.

Il chiostro di Grossmünster e il Kunsthaus

Michelle Hunziker, brand ambassador di Svizzera Turismo, a Zurigo

Tra le attrazioni più iconiche di Zurigo c'è il Grossmünster, ma non tutti conoscono il suo chiostro, un luogo silenzioso e ricco di piante, ispirato al naturalista Conrad Gessner. Per chi ama l’arte, il Kunsthaus è una tappa imperdibile. "Ospita la collezione di arte moderna più importante della città", afferma Michelle, menzionando capolavori di Giacometti, Munch, Picasso e Chagall. Dal 2021, il museo ha una nuova ala progettata dall’architetto David Chipperfield, un gioiello anche per gli appassionati di architettura, con un design luminoso e innovativo. Città dalle tante sfaccettature, Zurigo riesce a coniugare passato e futuro, tradizione e modernità, perfetta da visitare sempre.