Kos tra mito, mare e divertimento: meta perfetta per l’estate 2025

Nel cuore del Dodecaneso, Kos incanta con i suoi contrasti: tratti di costa riparata si alternano a litorali battuti dal vento, amati dagli appassionati di windsurf e sport acquatici. La sua storia affonda le radici nell’antichità, quando fu patria di Ippocrate, il padre della medicina. Non è un caso che il nome dell’isola evochi salute, benessere e conoscenza. Ancora oggi, nel centro storico, il grande platano sotto cui si narra insegnasse Ippocrate continua a dominare la scena urbana.

L’isola affascina soprattutto al calar del sole, quando piazze e locali si animano di vita. Chi cerca la movida troverà a Kos città, il capoluogo, vie interamente dedicate alla movida, con locali dove sorseggiare un drink e ascoltare musica fino a tardi. Se invece preferite un’atmosfera più tranquilla, vi basterà percorrere una delle stradine più chic, molto meno caotiche ma altrettanto affascinanti. Un fascino che si combina a un clima tra i più miti del Mediterraneo, già lodato da Galeno come il più temperato al mondo. Tra rovine ellenistiche, sapori autentici e paesaggi diversificati, Kos è una meta ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Dall’Asklepieion ai borghi sospesi nel tempo

Tappa simbolo della spiritualità antica è l’Asklepieion, santuario dedicato al dio Asclepio, risalente al III secolo a.C. Immerso nel verde e affacciato sul mare, è uno dei siti archeologici più affascinanti del Dodecaneso. Dall’entroterra si scopre l’anima più autentica di Kos, tra villaggi colorati e ritmi lenti, dove le tradizioni si custodiscono nei gesti quotidiani e nei sapori di una cucina intensamente mediterranea. Nei tipici ouzeri, ogni piatto racconta una storia antica: dalla moussaka ai souvlaki, passando per la celebre insalata greca con feta. Non mancano le specialità del Dodecaneso, come lo stufato di manzo e le polpette vegetariane “mezedes”. E per chiudere in dolcezza, il galaktoboureko e il baklava sono il tocco più goloso della tradizione.

Per chi ama una vacanza dinamica, Kos si esplora a piedi o in bicicletta, seguendo i percorsi che attraversano i Monti Díkeos tra ulivi, frutteti ed essenze aromatiche. Una natura generosa che restituisce l’anima verde dell’isola, da sempre legata alla cura e alla salute.

La costa si svela in un susseguirsi di scenari diversi: il nord accoglie chi cerca energia e adrenalina sospinta dal Meltemi, mentre il sud regala angoli più appartati, ideali per chi desidera relax e acque placide. È proprio su questo versante che sorge il Bravo Norida, novità dell’estate 2025: un villaggio dove l’accoglienza greca incontra lo stile italiano, in un angolo d’Egeo che sorprende.

Kos Town, tra storia e suggestioni greche

Nel capoluogo si respira l’essenza più autentica dell’isola. Affacciata sull’Egeo, Kos Town unisce in modo naturale rovine antiche, mercati all’aperto e il ritmo leggero delle taverne. A dominare il porto si erge il Castello dei Cavalieri, costruito nel XV secolo dall’Ordine di San Giovanni, ancora oggi uno dei punti panoramici più suggestivi.

Nel cuore della città, l’antica Agorà racconta il passato attraverso resti di templi, statue e botteghe. I Grandi Scavi Occidentali e il Museo Archeologico arricchiscono l’esperienza, con collezioni che testimoniano la vitalità dell’isola nel corso dei secoli.

Per chi desidera cogliere il volto più intimo di Kos, vale la pena risalire le pendici del Monte Dìkeos e raggiungere la zona di Asfendiou. Borghi come Evangelistria, Asomatos e Zia appaiono come dipinti: case bianche, vicoli acciottolati, piazzette inondate dal profumo delle bouganville e viste spettacolari sulle isole vicine.

Bravo Norida: il villaggio che diventa esperienza

Quest’isola nel cuore dell’Egeo dove l’acqua è cristallina, le giornate scorrono lente e la brezza profuma di macchia mediterranea. Ed è qui, lungo la spiaggia dorata di Kardamena, che sorge il Bravo Norida: un villaggio pensato per chi cerca relax, bellezza e un’accoglienza tutta italiana con la formula all inclusive.

Il mare è a pochi passi, il profilo dell’isola di Nisyros disegna l’orizzonte e la sabbia, mescolata a piccoli ciottoli, accoglie le giornate più dolci. Otto piscine – tra cui una con acqua di mare – invitano a tuffi infiniti, mentre i bambini trovano il loro spazio tra giochi, attività e angoli dedicati. Ogni ospite ha la possibilità di scegliere il proprio ritmo: chi ama lo sport troverà padel, tennis, beach volley, escursioni in canoa e pedalò, oltre a una palestra vista mare. Chi cerca pace potrà abbandonarsi ai trattamenti del centro benessere del vicino Mitsis Selection Blue Domes, tra massaggi e atmosfere ovattate.

E quando arriva il momento di sedersi a tavola, il Bravo Norida diventa un viaggio nei sapori del Mediterraneo. La cucina internazionale si alterna a piatti italiani cucinati con maestria, specialità greche, barbecue all’aperto, angoli dedicati a crepes e gelati, forni a legna sulla spiaggia e un Tea Corner per le pause più lente. Sette bar completano l’esperienza con drink e stuzzichini in ogni angolo del villaggio. Ogni dettaglio è pensato, ogni gesto richiama l’antico senso dell’ospitalità greca.

Escursioni nell’Egeo, tra leggende e isole sospese nel blu

Dal Bravo Norida si può partire alla scoperta dell’isola e dell’arcipelago. Una visita a Kos Town è un’esperienza che attraversa secoli di storia: dalla Moschea Defterdar ai bastioni medievali, fino al mercato tradizionale dove acquistare miele, spezie e vino locale.

Tappa imprescindibile il maestoso Asklepieion, il sito archeologico simbolo dell’isola, sospeso tra storia e leggenda, da cui si ammira l’intero golfo sottostante. E poi Zia, il borgo panoramico più celebre dell’entroterra, dove ogni angolo profuma di origano e cannella, con le sue botteghe artigiane e i tramonti che si specchiano sul Mar Egeo.

Ma Kos è anche punto strategico per salpare alla scoperta di altre isole leggendarie. Una giornata in barca porta verso tre gemme dell’arcipelago: Pserimos, autentica e silenziosa con le sue casette bianche e blu; Kalymnos, famosa per i pescatori di spugne, amata dagli arrampicatori e impreziosita dalla baia di Vathi, con le sue acque smeraldo e i negozietti vista porto; e infine Plati, perfetta per un tuffo in uno dei mari più trasparenti dell’Egeo.

Per chi ama i paesaggi lunari e le suggestioni fuori dal tempo, l’escursione a Nisyros è imperdibile. In un’ora di navigazione da Kardamena si arriva su quest’isola vulcanica dalla bellezza ruvida: la passeggiata a Mandraki, tra case colorate e silenziose piazzette, è pura atmosfera. Ma il cuore dell’escursione è il cratere di Stefanos, dove si può camminare sul fondo di un antico vulcano, in un paesaggio quasi extraterrestre.

E se stuzzica l’idea di mettere piede in Asia, da Kos si può anche varcare l’Egeo e attraccare nella frizzante Bodrum, la “Saint-Tropez turca”, famosa per i suoi bazar e l'imponente Castello di San Pietro.

Kos è tutto questo: un incontro tra natura, cultura e accoglienza. Un’isola da vivere con lentezza e intensità, dove ogni ritorno lascia la sensazione di sentirsi sempre più a casa.