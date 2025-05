Ibiza e Formentera 2025: le Baleari tra borghi autentici e acque da sogno

Ibiza e Formentera, vicine e simili ma comunque diverse, due gemme mediterranee tutte da riscoprire, ideali per chi cerca luoghi autentici dove soggiornare in tranquillità. Se nell’immaginario collettivo la loro storia è da sempre legata alla movida, entrambe le isole in realtà custodiscono angoli lontani dal caos, dove godersi il mare cristallino e la natura selvaggia. Continuano a evolversi e a reinventarsi, restando le sorelle più affascinanti dell’arcipelago spagnolo.

Chi le immagina ancora solo come mete per nottambuli dovrà ricredersi: oggi Ibiza e Formentera parlano a viaggiatori di ogni tipo, sempre più amate da famiglie e coppie. Qui convivono la voglia di quiete e di energia, il desiderio di avventura e quello di cultura.

C’è spazio per tutti, e affidarsi all’esperienza di Alpitour permette di orientarsi con facilità: scoprire dove andare, scegliere le esperienze più memorabili e trovare la sistemazione perfetta per ogni esigenza.

Ibiza: storia, stile e tramonti indimenticabili

Ibiza è un mosaico di contrasti. Nella parte alta della città, Dalt Vila racconta secoli di storia tra mura imponenti, vicoli in pietra e terrazze panoramiche. Passeggiare lungo le stradine acciottolate significa entrare in un passato che ancora parla: la Cattedrale di Santa Maria veglia sulla baia, mentre il porto, giù a valle, mostra l’anima più cosmopolita dell’isola, tra boutique d’autore e locali eleganti.

La vera sorpresa arriva però quando ci si allontana dai circuiti più noti. A Santa Eulària des Riu, nel cuore di un paesaggio verde e rilassato, si respira un’atmosfera più lenta. Qui, ogni sabato, il mercatino di Las Dalias accoglie chi cerca pezzi unici e sapori locali. Poco distante, a Es Canar, Punta Arabí conserva intatto il fascino hippy degli anni Settanta. È il lato più creativo di Ibiza, dove la cultura alternativa incontra la bellezza naturale.

Chi ama i paesaggi più selvaggi può spingersi nell’entroterra o verso le spiagge meno frequentate che conducono a baie nascoste e scorci mozzafiato. E per chi vuole concedersi una cena fuori dal tempo, tra piante rigogliose e arredi bohémien, l’indirizzo da non perdere è Zitya, lungo la strada per Sant Josep: un ex ritrovo di celebrità come Mick Jagger e Kate Moss, oggi rinasce come rifugio chic in una finca tradizionale.

Formentera: natura pura, anima libera

Formentera conquista al primo sguardo. Bastano trenta minuti di traghetto da Ibiza per cambiare dimensione: un’isola piccola, ma ricca di sorprese. Spiagge incontaminate, villaggi sospesi nel tempo, mercatini colorati e un ritmo di vita che invita a rallentare. La Isla Bonita è la scelta perfetta per chi cerca quiete e bellezza in ogni stagione.

Le plazas e le chiese di San Francesc, Sant Ferran e El Pilar evocano la tradizione mediterranea, mentre i mercatini artigianali di La Mola raccontano una creatività che affonda le radici negli anni della controcultura. Ogni mercoledì e domenica, tra ceramiche dipinte a mano, gioielli e tessuti, si respira ancora oggi l’energia bohémien che ha fatto la storia dell’isola.

Formentera si scopre lentamente, a piedi o in bicicletta, seguendo le rutas verdes, sentieri che si inoltrano nella macchia mediterranea e si aprono su scorci mozzafiato. Il mare resta il protagonista indiscusso: dalle acque turchesi di Es Caló, ideali per lo snorkeling, alle distese bianche di Ses Illetes, perfette per il paddleboard. Le escursioni in catamarano proposte da Alpitour permettono di esplorare anche Espalmador e Cap de Barbaria, luoghi dove la natura domina incontrastata.

Scegliere dove dormire per godersi davvero le isole

Tra pinete profumate e acque turchesi, le isole Baleari svelano il loro lato più accogliente per chi viaggia. Alpitour ha selezionato strutture immerse in contesti naturali straordinari, ideali per unire momenti di svago e tranquillità, senza rinunciare alla qualità dei servizi.

Affacciato sull’ampia e selvaggia spiaggia di Mitjorn, tra le più affascinanti di Formentera, il Ciaoclub Insotel Club Maryland si fonde armoniosamente con il paesaggio, sospeso tra il verde intenso della pineta e il blu trasparente del mare. Qui l’atmosfera è informale e dinamica, perfetta per chi cerca una vacanza attiva e a contatto con la natura. Le giornate scorrono leggere tra attività sportive, giochi acquatici, sessioni di yoga e momenti di relax a bordo piscina, magari con un cocktail in mano. I più piccoli si divertono nello splash park colorato e partecipano con entusiasmo alle attività del miniclub, pensato per farli sentire protagonisti. Il ristorante principale a buffet propone piatti della tradizione internazionale, arricchiti dalla postazione show cooking dello chef italiano. Da non perdere la terrazza panoramica, estensione della sala ristorante, con una vista impareggiabile sul mare. Le camere sono distribuite in confortevoli bungalow circondati da pini marittimi, che digradano dolcemente verso l’area piscina e le calette sabbiose. Un resort ideale per vivere l’isola in tutta la sua autenticità, tra comfort, libertà e paesaggi incontaminati.

Dalla costa sud di Formentera alla costa nordorientale di Ibiza, l’Alpiclub Invisa Cala Verde si affaccia sulla suggestiva spiaggia di Es Figueral, premiata con la Bandiera Blu per la purezza delle sue acque. Immerso nella macchia mediterranea e completamente rinnovato, questo bellissimo club quattro stelle si trova in una posizione ideale, a pochi chilometri da Santa Eulalia e dalla vivace città di Ibiza. Ogni spazio è pensato per armonizzarsi con il paesaggio e soddisfare ogni esigenza, in un ambiente che esalta la quiete della baia e la bellezza del contesto naturale. Mentre i più piccoli vivono avventure indimenticabili nella scenografica "Isola dei Pirati", tra scivoli e giochi d’acqua, gli adulti si rigenerano nella piscina infinity, tra lettini balinesi e atmosfere chillout che invitano al benessere. Per chi ama lo sport, le possibilità sono infinite: tennis, beach volley, calcio a 7, basket, volley e tiro con l’arco garantiscono energia e divertimento. Non manca una zona fitness con vista mozzafiato sulla baia. Il ristorante, che offre un ricco buffet adatto ad ogni gusto ed esigenza, accompagna ogni serata con cene tematiche e show cooking, mentre le camere si aprono su una vista incantevole che abbraccia il mare.

Più a ovest, nei pressi di San Antonio, il Ciaoclub Occidental Ibiza combina design contemporaneo e spazi funzionali, grazie a un’attenta ristrutturazione che ha dato nuova vita alla struttura. A soli pochi minuti dalla spiaggia sabbiosa di Port d'es Torrent, il resort è perfetto per una vacanza all’insegna del comfort, con la formula tutto incluso nel cuore pulsante delle Baleari.

Gli edifici si dispongono attorno a tre piscine circondate da giardini curati, mentre la spiaggia si trova a soli 350 metri. In pochi minuti d’auto si raggiungono anche le splendide Cala Comta e Cala Bassa, tra le più suggestive dell’isola. Il ristorante principale a buffet propone serate a tema e show cooking, i bar e snack bar sono invece ideali per una pausa rinfrescante tra un tuffo e l’altro.

Fari, spiagge e libertà: le escursioni da non perdere

Ibiza e Formentera sono due facce della stessa vacanza. Con Alpitour, ogni giornata può trasformarsi in un'avventura diversa, costruita su misura: dalle esperienze culturali ai tramonti infuocati, dalle escursioni in famiglia alle cene sotto le stelle.

A Formentera, le escursioni proposte da Alpitour permettono di scoprire l’isola da angolazioni inedite. Dal catamarano verso S’Espalmador, una piccola isola privata dove il tempo sembra essersi fermato fino al faro di Cap de Barbaria, simbolo della solitudine e della bellezza aspra di Formentera. Non mancherà l’affascinante esperienza di salire a El Mirador, con la sua vista panoramica a perdita d’occhio, per concludere la giornata con il faro di La Mola, incastonato su una scogliera alta 142 metri, sospeso tra cielo e mare.

Da Ibiza, le escursioni firmate Alpitour offrono altrettante occasioni per esplorare la sorella minore del Mediterraneo. Le spiagge di Es Pujols, Es Arenals e il lungo litorale di Platja Migjorn disegnano un itinerario balneare tra i più belli d’Europa. Chi cerca un contatto più vero con l’isola può salire a bordo del Formentera Bus, per un tour tra borghi bianchi, mercatini e piccoli gioielli culturali. Il Jeep Tour porta nel cuore dell’isola più selvaggia, tra strade sterrate e cale nascoste, mentre la navigazione in catamarano attraversa lo stretto di Es Freus, tra Ibiza e Formentera, con soste da sogno in acque turchesi. E quando cala la sera, l’Ibiza Noche accende i riflettori sulla movida più iconica del Mediterraneo: Ushuaïa, Hï Ibiza, Hard Rock Café e Pacha sono solo alcune delle tappe dove vivere la notte tra musica, luci e libertà assoluta.

Due isole diverse, un’unica promessa: libertà. Perché, alla fine, il vero lusso è poter scegliere ciò che ci fa stare bene.