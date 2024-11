Natale nell’aria. La magica atmosfera in città e paesi

Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico sono le città che ospitano ogni anno i Mercatini Originali Alto Adige, a partire dal 29 novembre al 6 gennaio. Oltre ad essi vi sono, però, anche una serie di altri centri minori che danno vita ad attività natalizie alternative e meno inflazionate, nel fondo valle o in alta montagna, ai piedi delle Dolomiti, sulla riva di un lago, in un bosco incantato o in una vecchia stalla. Nello specifico, Brunico (foto di Alex Filz) si abbellirà di alberi di Natale decorati dalle associazioni locali e vedrà come novità una pista da biglie in legno per i più piccoli. Informazioni su www.bruneck.com