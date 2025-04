Dalle Marche alla Toscana fino all’Umbria e il Trentino. Un viaggio nel mondo dell’enologia attraverso esperienze in cantina tour nelle vigne e degustazioni. E intanto oggi a Verona si apre il Vinitaly. Le eccellenze dello Stivale in vetrina

In alto i calici! Si apre oggi il Vinitaly a Verona e il trend del mercato internazionale conferma un interesse crescente per il mondo del vino. I dati di settore ci dicono che nel 2024 l’enoturismo è cresciuto di oltre il 10% rispetto all’anno precedente, mentre quasi il 70% degli italiani sembra aver organizzato almeno una vacanza nell’ultimo triennio con una motivazione primaria legata a cibo, vino e olio. Nelle prossime pagine vi portiamo allora a scoprire alcune delle più affascinanti e amate Strade del Vino.

Partendo dall’Umbria ad esempio. Una terra di cammini grazie alla forte presenza di figure religiose di rilievo, tra i più celebri itinerari a tema vi è la Strada dei Vini del Cantico, che tocca quasi tutte le città più importanti: da Assisi a Todi, da Perugia a Spello, passando per borghi come Bettona, Fratta Todina, Marsciano e molti altri. Non meno piacevoli da percorrere la Strada Vini Colli del Trasimeno, Strada dei Vini Etrusco Romana e la ben nota Strada del Sagrantino.

Nelle Marche la Strada del Verdicchio domina su tutte, con le due denominazioni legate all’entroterra jesino e a quello di Matelica; la Strada del Vino del Monte Conero attraversa gli splendidi panorami del parco regionale, mentre la Strada del Vino di Serrapetrona è tra i tesori da scoprire, passando per Belforte del Chienti e San Severino Marche. In Toscana c’è l’imbarazzo della scelta, a cominciare dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, oltre alla famosissima Strada del Chianti, che collega Firenze a Siena attraverso uno dei percorsi dedicati all’enoturismo più lunghi d’Italia. E ancora, la Strada del Vino di Maremma, quella del Vino Vernaccia di San Gimignano.

In Emilia Romagna non mancano gli itinerari slow tourism, tra cui ci limitiamo a segnalare la Strada dei Vini e dei Sapori di Ferrara, perché dà bene l’idea di come l’enologia in questa terra si intrecci alla gastronomia. Infine, tra i brand più noti del Paese da non dimenticare la Strada dei Vini di Franciacorta in Lombardia e la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Di maso in maso, e di vigneto in vigneto.