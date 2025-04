Primavera sul lago di Costanza tra fioriture, vigneti e palafitte

Incastonata tra Germania, Svizzera, Austria e Principato del Liechtenstein, la regione del lago di Costanza è una meta ideale per la stagione primaverile, anche se avete pochi giorni a disposizione. Il clima è piacevole, le fioriture di narcisi, tulipani, rose e rododendri, ma anche limoni e piante mediterranee, regalano paesaggi incantevoli. Ci sono ancora vette innevate. Il Museo delle Palafitte di Uhldingen, recentemente rinnovato, è un vero e proprio viaggio nel tempo. Quest'anno si festeggiano anche cento anni di Müller-Thurgau sulle sponde tedesche

Kartause Ittigen (foto Helmuth Scham)

Cantine, vigneti e un centenario da festeggiare

Nel 2025 si festeggiano i 100 anni dall'arrivo sulle sponde tedesche del lago del Müller-Thurgau, trafugato dalla vicina Svizzera con l'intento di aiutare i contadini in Germania che stavano vivendo un momento di difficoltà economica. L'importazione avvenne di contrabbando, perché osteggiata in un primo momento dalle autorità locali. Ma superati tutti gli ostacoli, l'impresa riuscì, ed oggi il Müller-Thurgau è uno dei vini più amati del Paese. Il clima mite e la varietà geologica del territorio hanno favorito la coltivazione della vite sul Lago di Costanza.

A Immenstaad si può visitare la casa vinicola Roehrenbach dove ebbero inizio le fortune del Müller-Thurgau e pernottare con vista idilliaca sui vigneti e sulle acque del lago. La cantina è ancora di proprietà della famiglia del giovane viticoltore che, in una notte di aprile del 1925, vi portò il vitigno. Un ottimo Müller-Thurgau si degusta anche presso lo Staatsweingut della vicina cittadina storica di Meersburg, dove si trova inoltre il Vineum, museo esperienziale dedicato alla storia della viticultura nella regione.

Vigne in Hagnau (foto Achim Mende)

Per approfondire la conoscenza dei vini del territorio, attraversato il lago si può raggiungere la sponda svizzera e visitare la Haus des Weins a Berneck. Si tratta di una ‘Casa del Vino’, un vero e proprio centro per la viticoltura regionale del Cantone di San Gallo. Offre ai l'opportunità di sperimentare e assaporare la diversità dei vini sangallesi. Con il più piccolo vigneto del cantone, racconta la cultura del vino con più di 100 etichette regionali, da assaggiare sul posto o da portare a casa. Infine, anche il principato alpino del Liechtenstein vanta una piccola produzione vinicola, da scoprire nelle cantine principesche Fürstliche Hofkellerei di Vaduz.

Giardini e parchi in fiore

Isola-giardino adagiata fra le acque del lago e distribuita su 45 ettari, Mainau di proprietà della nobile famiglia Bernadotte, è la meta ideale dove trascorrere una giornata all'aperto, ammirando l'arte del paesaggio nelle sue molteplici forme. Qui, in primavera, fioriscono più di un milione di piante, dai primi crochi e coloratissimi tulipani in marzo, fino alle decine di varietà di rose tra maggio e giugno. Quest’anno il tema conduttore sull'isola è proprio la diversità di forme, colori e varietà della vegetazione, evidenziata da cartelli e altri segnali che sono stati installati nei parchi e giardini. Posta a ridosso della sponda meridionale del Lago di Costanza (Bodensee), alla quale è collegata attraverso un ponte pedonale, è una destinazione imperdibile in aprile e maggio, complice il clima mite dell’area.

Giardini sull'acqua (@Landesgartenschau Ueberlingen)

Sull'isola potete vedere la Palm House, la casa delle palme, una gigantesca ed elegante serra di vetro e metallo che ospita un vastissimo numero di palmizi appartenenti alle principali specie e provenienti da tutto il mondo. La Butterfly House: la seconda casa delle farfalle più grande della Germania, ospita circa 120 specie di farfalle provenienti da diverse parti del mondo. Il Palazzo dell’Ordine Teutonico e la chiesa di St. Marien. Qui abitano il conte Björn Bernadotte e la contessa Bettina Bernadotte, appartenenti alla famiglia reale svedese e attuali gestori dell’isola e del parco.

Altre mete se amate giardini e parchi, Salem, il più antico convento cistercense del Bodensee e fra le abbazie un tempo più influenti del territorio, nasconde dentro le sue mura giardini curati dove in primavera fioriscono gli alberi di ciliegio e un‘elegante orangerie. Nelle cantine del convento, che custodiscono un antico torchio per la pressa dell’uva, è possibile degustare i vini del margravio del Baden. Sul lungolago tedesco, Lindau è famosa per i suoi parchi, molti dei quali furono realizzati tra l’Ottocento e il Novecento, quando la cittadina divenne una celebre località di villeggiatura. Negli ultimi anni anche Überlingen ha reinventato i suoi spazi verdi e ridisegnato i suoi giardini e la promenade sul lago, arricchendosi di aree di gioco e di svago, perfetto esempio di armonia tra architettura di città e cura del paesaggio.

Giardini di Lindau (foto Helmuth Scham)

Fra cime e vette

Dagli alberi di limone e banani alle nevi dei ghiacciai: visitando il Lago di Costanza si attraversano paesaggi tanto diversi tra di loro quanto altrettanto vicini. E' possibile immergersi nella natura alpina anche solo per mezza giornata, o qualche ora. Malbun, ultimo avamposto abitato del Principato del Liechtenstein prima dell'alta montagna, si trova in una vallata verde, e rappresenta il punto di partenza ideale per gite ed escursioni. Con la seggiovia a quattro posti Malbun-Sareis si raggiungono in pochi minuti i 2.000 metri di altitudine, per godere di un grandioso panorama sulle Alpi svizzere e austriache.

Nelle vicinanze di Malbun, il Castello di Vaduz è una delle principali attrazioni turistiche del Liechtenstein. E' una pittoresca fortezza medievale situata su una collina con splendide viste panoramiche sulla città circostante. Nel centro di Bregenz, affacciata sulle acque trasparenti del Bodensee, la funivia dello Pf vi porta fino a 1.200 metri in circa dieci minuti. Una volta arrivati in vetta si ammira dall’alto uno dei panorami più belli sul Lago di Costanza, poi potete dedicarvi alle passeggiate tra boschi e sentieri. Dornbirn, adagiata tra le valli del Vorarlberg austriaco, è una cittadina storica dal carattere mitteleuropeo. Sulla cima del vicino monte Karren, raggiungibile a piedi o in funivia, una futuristica terrazza in vetro sospesa nel vuoto permette di contemplare il paesaggio tutt’intorno.

Un viaggio nel tempo

Un tour sul Lago di Costanza vi accompagna anche alla scoperta del passato, dal neolitico ai giorni nostri. Patrimonio mondiale dell'Unesco, le palafitte di Unteruhldingen sono uno dei più antichi musei all’aria aperta d’Europa. Il Museo che è stato recentemente ampliato con un nuovo e futuristico edificio, è dedicato alla cultura della regione tra i 6.000 e i 3.000 anni fa. All’epoca, gli abitanti vivevano in palafitte in legno, le cui fondamenta si sono conservate nei millenni sul fondo del lago. Questo museo al centro del lago di Costanza si concentra sulla vita di contadini, commercianti e pescatori dell’età della Pietra. Nel 1922 vennero accuratamente ricostruiti i sei villaggi palafitticoli che 3 millenni fa si trovavano su quelle sponde. Nel museo si ritrova la testimonianza diretta di legno lavorato, pane, copricapi e dipinti a muro vecchi di millenni, rimasti intatti nel corso dei secoli.

Il Museo delle Palafitte di Uhldingen (foto Achim Mende)

Anche i Romani arrivarono sul Bodensee, facendo di Bregenz, antica Brigantium, un avamposto importante nell’area. Secondo la leggenda, il monaco irlandese Gallo fondò la città che ancora porta il suo nome nel 602 d.C. La comunità monastica che qui crebbe divenne una delle più importanti del medioevo, ed oggi il complesso monastico, la cattedrale e la biblioteca di San Gallo sono un patrimonio sotto l’egida dell’Unesco. Testimonianze dell’epoca barocca si trovano sparse in tutto il territorio del Lago di Costanza, come per esempio il Castello Nuovo di Meersburg e la basilica di Birnau. A Friedrichshafen, infine, si entra nella storia del XX secolo, con il Museo Zeppelin, dedicato ai dirigibili che furono in funzione fino a pochi anni prima della II Guerra Mondiale, dominando l’epoca delle “navi dei cieli”.

Bodensee Card Plus

In tutta la regione del Lago di Costanza sono moltissime le attrazioni che meritano una visita. La Bodensee Card Plus permette l’ingresso a 160 siti, musei ed esperienze distribuiti fra la Germania, l’Austria, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, come ad esempio il Convento e Castello di Salem, la fortezza di Meersburg, il museo Zeppelin, ma anche la funivia per il monte Pfänder a Bregenz o quella per la vetta del Saentis, in Svizzera. La Bodensee Card Plus è disponibile nella versione di 3 o 7 giorni. La card usufruibile in tutto l’anno di validità (1° gennaio – 31 dicembre 2025), anche in giornate non consecutive fra loro, può essere acquistata online al link: https://shop.bodensee.eu/en/

Come arrivare

Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere offrono diversi collegamenti giornalieri diretti per Zurigo da Milano Centrale, Bologna Centrale, Genova Piazza Principe e Venezia Santa Lucia con Eurocity di ultima generazione e prenotabili su www.trenitalia.com in modalità ticketless. Da Zurigo si raggiungono poi in meno di un’ora diverse mete nella regione del lago di Costanza. (Svizzera.it/intreno ). La regione internazionale del lago di Costanza è inoltre facilmente raggiungibile dall’Italia in automobile, o in autobus e in aereo.