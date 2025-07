BIANCA DI CALCE. LA PUGLIA. CHE NON TI ASPETTI

Se la Puglia potesse essere riassunta in tre colori, dominerebbero le chiome verdi degli ulivi, il rosso vivo della terra e il bianco abbacinante dei borghi, dei muretti a secco, dei trulli e delle masserie. Proprio queste ultime sono uno dei marchi di fabbrica della regione: "bianche di calce", scrive non a caso Cesare Brandi in Pellegrino di Puglia (riproposto recentemente da Bompiani). E prosegue: "sembravano più che bianche, livide, uscivano dal paesaggio". Vera e propria anima di questa terra, la masseria è un edificio fortificato (ma gli edifici possono essere anche più d’uno) particolarmente legato all’economia del latifondo. Vi ci abitava il massaro, e al suo interno venivano conservati i beni di quelle che nel tempo sono diventate prima vere e proprie aziende agricole e poi dimore di lusso.

Dal Gargano al Salento se ne contano centinaia, ma c’è un luogo che più di altri ne racconta il fascino. Per scoprirlo bisogna andare a Crispiano, ‘la città delle cento masserie’ (siamo nel Tarantino): un hinterland suggestivo che comprende 104 edifici storici, alcuni dei quali recentemente riconvertiti in strutture ricettive. Non solo: per valorizzare l’immenso patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico del territorio, da qualche anno è nato il progetto ‘Cicale di Puglia’, che grazie ad alcune guide specializzate mostra ai turisti il cuore di questi caratteristici e pittoreschi micromondi pugliesi, che non di rado custodiscono al loro interno cappelle affrescate e siti archeologici di notevole interesse. A tal proposito si consiglia il ‘Gran tour delle cento masserie’, che offre diversi itinerari a piedi (info su www.masseriaurbana.it/cicaledipuglia).

Ma che le masserie si prestino a essere utilizzate anche come hotel a 5 stelle è ormai una realtà consolidata. A un tiro di schioppo dal minuscolo borgo di Savelletri, nel Brindisino, si trova la Masseria San Domenico, un albergo di lusso che dal 1996 accoglie i suoi ospiti in una splendida masseria del XIV secolo. Il suo nucleo principale risale al quindicesimo ed è costituito da una torre d’avvistamento appartenente ai Cavalieri di Malta (info su [email protected]). La rinomata campagna di Ostuni, sempre in provincia di Brindisi, accoglie invece la Masseria il Frantoio, inserita in una proprietà di 72 ettari e convertita dal 2004 alla coltivazione biologica.

E poi c’è la Masseria Amastuola, nel Tarantino: risalente al 1400, è una bomboniera del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, e si trova nel territorio delle cosiddette ‘cento masserie’ di Crispiano. Fino a qualche anno fa la struttura era un ammasso di ruderi; poi, grazie alla tenacia della famiglia Montanaro, che l’ha acquistata nel 2003, è stata recuperata e riconvertita in una struttura ricettiva. Ma la masseria vanta anche altre chicche: è infatti un’area archeologica di grande interesse, e ad accorgersene è stato il Centro di Archeologia della VU-Università di Amsterdam.