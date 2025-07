VIESTE, OTRANTO. E GALLIPOLI. PERLE PREZIOSE

Vengono presi d’assalto nel periodo estivo. Non a caso: ormai i borghi vanno di moda. E la Puglia ne vanta di bellissimi, distribuiti con sorprendente armonia da nord a sud del tacco d’Italia. A spalancare le braccia al visitatore è anzitutto Vieste (FG), che si erge su una lingua rocciosa a strapiombo sul mare e troneggia sul Gargano. I suoi occhi sono le pittoresche casette bianche del centro storico, che, come grappoli festosi, si uniscono agli archi e ai caratteristici vicoli d’impronta medievale, un tempo utilizzati per le bestie da soma.

Senza nulla togliere al castello (risalente all’XI secolo e successivamente modificato da Federico II), alla cattedrale dell’Assunta e alla vicina Chianca Amara (la pietra amara), che ricorda la strage del corsaro saraceno Dragut Rais, che nel 1554 decapitò migliaia di viestani dopo aver saccheggiato la città, gli occhi sono tutti per lunghissima spiaggia del Castello o Scialara del Pizzomunno, il gigantesco monolite in pietra calcarea alto oltre venti metri che veglia sulla cittadina.

Rotolando verso sud, la Terra di Bari offre bomboniere di pietra non meno suggestive. Una di queste è Polignano a Mare, la patria di Domenico Modugno, appollaiata su una scogliera imponente e frastagliata e che guarda il mare dandogli del tu. Tra parentesi, a mister Volare è stata dedicata anche una statua, opera dello scultore argentino Hermann Mejer. L’anima antica del paese porta nel suo ventre il ricordo di tante dominazioni. Anche quella della Serenissima, simboleggiata dal Palazzo del Doge. I luoghi più suggestivi del borgo sono però le terrazze e le spiagge. E Lama Monachile è senza dubbio la più bella e scenografica. Se però non bastasse, poco distante c’è Cala Paura, il ritrovo per eccellenza dei polignanesi.

Ed eccoci nel Salento, terra ricchissima di poesia e di misteri (siamo nel Leccese). Il dilemma si fa strada: meglio Otranto o Gallipoli? Meglio goderseli entrambi. Se Otranto è una gemma dell’Adriatico, Gallipoli è una perla dello Ionio. L’oro di Otranto, soprannominata ‘la città dei martiri’ per via del terribile massacro del 1480, quando 800 idruntini furono trucidati dai Turchi, è la cattedrale (XI secolo), che custodisce al suo interno lo splendido mosaico pavimentale del monaco Pantaleone (XII sec), un capolavoro che ricopre letteralmente l’edificio e racconta il senso e i destini dell’intera vicenda umana.

E infine Gallipoli, la città bella, "tutta bianca sotto il sole, affocata come una città araba nella costa d’Africa", come scrisse D’Annunzio nel 1895, e che galleggia su un mare altrettanto prezioso. Se il porto brulica di paranze – i pescherecci a caccia del pesce fresco – il centro storico è un mosaico suggestivo di chiese e palazzi da non perdere. Vale per la basilica concattedrale di Sant’Agata (XVII secolo), un colosso barocco che lascia senza fiato. E vale anche per le vicine spiagge di Baia Verde e Punta della Suina. Provare per credere.