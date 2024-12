Panettone d'autore: guida alla scelta in 12 proposte da Nord a Sud

Per qualcuno il dilemma non esiste, il panettone da portare in tavola o regalare agli amici è quello classico. Non si discute. Ma negli ultimi anni al panettone tradizionale si sono aggiunti panettoni innovativi con ingredienti molto particolari che stuzzicano il palato e fanno sorgere il dilemma, "classico o innovativo?".

Ecco una piccola guida alla scoperta di alcuni tra i migliori panettoni, selezionati per voi tra pasticcerie, artigiani di eccellenza, pastry-chef e laboratori. Dal Nord al Sud d'Italia, tra limited edition o grandi classici, ma tutti di grande qualità.