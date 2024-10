Zuppa di zucca cremosa con funghi, porro fritto e crema di feta: il piatto di Halloween è servito

Zuppa di zucca cremosa con funghi, porro fritto e crema di feta. Questa golosa ricetta a tema Halloween è disponibile nel menù autunnale dei sei locali di Ditta Artigianale, una delle principali torrefazioni specialty italiane fondata a Firenze da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer, che rappresenta un ritorno ai valori autentici del bar.

Al gusto degli specialty coffee, infatti, si affianca una selezione di piatti sfiziosi come questa zuppa di zucca cremosa con funghi, porro fritto e crema di feta, di cui proponiamo la ricetta.

Zuppa di zucca (10 piatti porzioni)

400 g di porri

24 g di sale

180 g di olio

400 g di patate

2 kg di zucca

400 g di acqua

Preparazione

In una pentola capiente, fai rosolare 400 g di porri tagliati finemente con 180 g di olio e 24 g di

sale, fino a doratura. Aggiungi 400 g di patate a cubetti, 2 kg di zucca sbucciata e tagliata a pezzi e 400 g di acqua. Cuoci a fuoco medio finché le verdure non saranno morbide. Una volta cotto, frulla il tutto con un mixer a immersione fino ad ottenere una consistenza vellutata e cremosa.

Taglia finemente il porro a rondelle diagonali, passalo nella farina e friggilo in abbondante olio

caldo fino a doratura. Scola e lascia asciugare su carta assorbente in un luogo asciutto senza

coprirlo.

Funghi

1 kg di funghi porcini surgelati

4 rametti di timo

120 g di olio

7 g di sale

In una padella, scalda 120 g di olio e aggiungi 1 kg di funghi porcini, 4 rametti di timo e 7 g di sale. Salta i funghi finché non saranno ben dorati.

Olio all’aglio

180 g di olio

18 g di aglio

Metti 180 g di olio e 18 g di aglio in un contenitore d'acciaio coperto e cuoci in forno a 200°C per 5 minuti.

Crema di feta

380 g di feta

300 g di yogurt

8 g di olio all’aglio

8 g di miele

Metti tutti gli ingredienti in un frullatore e frulla fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

Composizione del piatto