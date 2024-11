Seupetta di Cogne: dal Gran Paradiso una ricetta corroborante per l’inverno

Si chiama seupetta, ma non è propriamente una zuppa. E’ più un risotto, ‘arricchito’ e passato al forno. Insomma, è una sorta di via di mezzo tra i due.

La Seupetta di Cogne è un piatto tipico valdostano, della località ai piedi del Gran Paradiso. Una ricetta valida per ogni stagione, ma particolarmente adatta ai mesi freddi, per scaldarsi e ritemprarsi nelle giornate invernali. Pochi e semplici ingredienti, tra i quali non può mancare il prodotto eponimo della valle: la Fontina Dop. Ecco dunque la ricetta per preparare la Seupetta di Cogne.

Ingredienti (6 persone)

12 pugni di riso Carnaroli

1 kg di pane

350g di Fontina

200g di burro fuso

brodo di carne q.b.

noce moscata

Procedimento

Taglia il pane a fette e friggilo nel burro. Metti poco burro in una casseruola e, quando è rosolato, aggiungi il riso e, a seguire, il brodo, poi lascia cuocere. Prima che raggiunga la piena cottura, togli dal fuoco. Disponi in una pirofila pane, riso e fontina, a strati alterni, terminando con la fontina. Aggiungi un po’ di brodo, del burro fuso e un profumo di noce moscata. Metti in forno a 180°, per 4 minuti, e servi molto caldo.

Vino in abbinamento

Si consiglia un Petit Rouge, vino rosso autoctono della Valle d’Aosta che si caratterizza per gli intensi profumi di frutti rossi.