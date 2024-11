Valle d’Aosta, guida ai Mercatini di Natale: i 10 più storici e suggestivi

In Valle d’Aosta, l’inverno è molto più che sci e neve. È magia, atmosfera, tradizione. Le sue valli, già animate dall’adrenalina della stagione sciistica — partita a Breuil-Cervinia lo scorso 26 ottobre e pronta a coinvolgere Courmayeur, La Thuile e Pila da fine novembre — si accendono di una luce diversa con l’arrivo delle feste. Qui, il Natale si vive tra luci soffuse, chalet addobbati e villaggi che si trasformano in piccoli mondi incantati.

I mercatini di Natale sono il cuore pulsante di questo incanto. Dalla storica Aosta, che ospita uno dei mercatini più amati delle Alpi, ai borghi nascosti che sanno regalare autenticità e calore, ogni tappa è un’esperienza unica. L’artigianato locale, il profumo di vin brûlé e le prelibatezze della tradizione accompagnano in un viaggio che sa di fiaba.

E non è tutto: l’inverno valdostano significa anche grandi eventi sportivi, come la Coppa del Mondo di Snowboard Cross a Breuil-Cervinia (14-15 dicembre) e la Coppa del Mondo Giovani di sci alpinismo a Crevacol – Saint-Rhémy-en-Bosses (21-22 dicembre). Momenti perfetti per vivere le emozioni di una regione che sa unire sport, tradizione e magia. Ecco le dieci tappe imperdibili per vivere il Natale in Valle d’Aosta nel 2024 tra artigianato, sapori autentici e atmosfere indimenticabili.