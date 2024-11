Guida Michelin 2025: i tre stelle salgono a 14. Ecco tutte le nuove eccellenze italiane

Modena, 5 novembre 2024 – È in corso per la prima volta al Teatro comunale Pavarotti di Modena, nel cuore della Food Valley, la presentazione della Guida Michelin Italia 2025. Confermate tutte le 13 tre stelle della Guida Michelin che salgono a 14, conquista le tre stelle della Rossa Casa Perbellini 12 Apostoli nel pieno centro storico di Verona a due passi dal balcone più famoso del mondo sorge il locale di Giancarlo Perbellini, un'esperienza che vale il viaggio.

I numeri della 70ma edizione

Con il ristorante Casa Perbellini - 12 Apostoli dell’omonimo chef, sono ora 14 i ristoranti tre Stelle MICHELIN in Italia

2 i nuovi due Stelle e 33 le nuove una Stella MICHELIN per un totale di 393 stelle distribuite in tutta la penisola

11 nuovi ristoranti hanno ricevuto la Stella Verde MICHELIN

La selezione 2025 comprende un totale di circa 2000 ristoranti

Qui sotto la diretta streaming dell’evento

Premi speciali

Le danze della 70ma cerimonia si sono aperte con le consegne dei premi speciali e la prima stella:

Il Mentor Chef Award ad Antonino Cannavacciuolo

Il “Sommelier Award 2025” va a Oscar Mazzoleni, maitre e sommelier del ristorante Al carro ponte di Bergamo.

Il “Michelin Service Award 2024” va a Vanessa Melis, direttrice di sala del ristorante Pascucci al Porticciolo, di Fiumicino.

Allo chef Matteo Vergine, di Grow Restaurant ad Albiate (Monza Brianza), è andato il premio “Young Chef Award della guida Michelin 2025” e, contemporaneamente, ha conquistato la prima stella. “Essere giovani non è un limite, ho voglia di continuare a crescere. Grazie mille, ringrazio tutti, mio fratello la mia famiglia”, le parole emozionate di Matteo Vergine sul palco.

Pioggia di prime stelle assegnate dalla Guida Michelin

Sono 33 i nuovi ristoranti italiani premiati con una Stella dalla Guida Michelin. L'annuncio è arrivato oggi nel corso della presentazione della 70esima edizione della Guida 2025 in corso a Modena al teatro Pavarotti.

La Lombardia guida la classifica per regioni con 9 riconoscimenti, seguita da Campania (5), Emilia - Romagna (4), Piemone e Veneto 2. Nuovi ristoranti monostella in Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino.

L'edizione 2025 della «rossa» premia con una stella Michelin il ristorante: Abruzzino Oltre a Lamezia Terme (Catanzaro) con uno chef under 35; in Campania Cetaria a Baronissi (Salerno), Volta del Fuenti by Michele de Blasio a Vietri sul mare (Salerno), O me o il mare a Gragnano (Napoli), Don Alfonso 1890 a Sant'Agata dei due Golfi (Napoli), Marotta a Squille (Caserta). In Emilia Romagna: Ancòra a Cesenatico con uno chef under 30, Alto a Fiorano Modenese, Ristorante del Lago a Bagno di Romagna con uno chef under 30, Al gatto verde a Modena. Nella Capitale torna in guida Michelin Achilli al Parlamento, mentre in Liguria il nuovo monostellato è Equilibrio a Dolcedo (Imperia).

Exploit della Lombardia con i nuovi monostellati: ,Grow Restaurant ad Albiate (Monza - Brianza), Il Circolino a Monza, Olmo a Cornaredo (Milano), Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bergamo), Moebius sperimentale a Milano, Acqua a Olgiate Olona (Varese), Sine by Pinto a Milano, Casa Leali a Puegnago sul Garda (Brescia), Tancredi a Sirmione (Brescia).

In Molise ottiene una stella Michelin Locanda Mammì ad Agnone (Isernia). Il gruppo di superchef Antonino Cannavacciuolo segna una doppietta in Piemonte con due riconoscimenti monostellati e con due chef under 35: Cannavacciuolo Le Cattedrali by Laqua ad Asti e Cannavacciuolo by The Lake a Pettenasco (Novara).

In Puglia conquista una stella Dissapore di Andrea Catalano a Carovigno (Brindisi). Il nuovo monostellato siciliano è Vineria Modì, anche qui con uno chef under 35, a Taormina. In Toscana diventano ristoranti stellati: Serrae Villa Fiesole a Fiesole (Firenze), Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena), Saporium a Chiusdino (Siena) con uno chef under 30, Locanda dè Banchieri a Fosdinovo (Massa Carrara).

Anche il Trentino Alto Aldige ha un nuovo monostellato: Grual a Pinzolo (Trento), mentre in Veneto ottengono la stella Iris Ristorante a Verona e Palais Royal restaurant a Venezia.