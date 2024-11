Nuove stelle Michelin 2025: i ristoranti da tenere d'occhio

Martedì 5 novembre, al Teatro Pavarotti di Modena, sarà presentata la Guida Michelin 2025. E' l'edizione numero 70 della rossa, nel corso dei decenni diventata un'autentica bibbia della gastronomia. Come ogni anno, nei giorni che precedono la presentazione impazza il toto-stelle: chi la conquista e chi la perde? Chi salirà a due e - perchè no - a tre stelle, il massimo riconoscimeto assegnato dalla 'rossa'?

In attesa della ceriomonia di martedì alle 11.45 che ci darà inesorabilmente torto o ragione, proviamo a indovinare qualche possibile new entry, nuotando nel mare mangum della ristorazione gourmet italiana. Ecco allora una breve carrellata di alcuni ristoranti che possono ambire alla Stella Michelin, più uno che potrebbe diventare il protagonista assoluto di questa 70esima edizione della Guida Michelin, conquistando quelle Tre Stelle riservate a pochissime insegne in Italia e nel mondo.